Un'asta di cimeli per celebrare l'avvio della stagione 2022 di Formula 1

SI PARTE! L'attesa per gli appassionati di F1 è ormai finita: questo weekend scatta il Mondiale 2022 con il GP Bahrain, primo appuntamento di un calendario lungo e intenso, con ben 23 gare in programma da marzo a novembre. Per celebrare l'inizio della nuova stagione, Catawiki ha organizzato un'asta molto interessante per i fan della Formula 1.

OGGETTI DI CULTO Moltissimi i cimeli appartenuti a piloti del presente e del recente passato che si possono aggiudicare: dai guanti da gara di Max Verstappen alla tuta di Nico Rosberg, passando per set completi di gomme Pirelli e repliche di caschi. Dalla 2021 arrivano le visiere autografate dei due piloti Alpine, Fernando Alonso ed Esteban Ocon, e un paio di guanti Ferrari autografati da Charles Leclerc e Carlos Sainz.

INTERESSE IN CRESCITA L'asta è curata da Marc Jans, esperto di cimeli sportivi di Catawiki, che ha sottolineato il crescente interesse riguardo questo genere di eventi: “Negli ultimi due anni si è assistito ad un interesse notevole nel settore dei memorabilia sportivi con un incremento degli oggetti venduti su Catawiki dell’85%. In particolare, gli italiani si confermano i più appassionati: l’anno scorso, sono riusciti a portarsi a casa più del doppio degli oggetti all’asta rispetto al 2019”.

Questo il link all’asta: https://www.catawiki.com/it/a/ 570319

Pubblicato da Luca Manacorda, 17/03/2022