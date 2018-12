PIANGERE O RIDERE? 'Non ci resta che piangere', così si intitolava un famoso e iconico film del 1984 scritto, diretto e interpretato da Roberto Benigni e Massimo Troisi, il titolo giusto per descrivere la passata stagione della Ferrari per il mondiale di Formula 1 2018. Fortunatamente, però, ci ha pensato Striscia la Notizia a buttarla sul ridere dopo il campionato appena concluso, donando a Maurizio Arrivabene, direttore della Scuderia Ferrari, il Tapiro d'oro gentilmente consegnato da Valerio Staffelli, per non aver vinto il Mondiale.

DIRETTA TV Proprio questa sera, il 24 dicembre, il TG satirico manderà in onda il servizio su Canale 5 alle ore 20.35 mostrando per intero l'intervista di Arrivabene e lo scambio di battute (ironiche) tra l'inviato e il manager di Maranello che non si è sottratto all'intervista scherzosa, rispondendo a Staffelli: di seguito un'estratto dell'intervista.

L'INTERVISTA Valerio Staffelli domanda: «Vettel l’ha detto: ‘Pensavamo di aver una macchina combattiva e invece non ci siamo stati’. Ma dove eravate andati?». Arrivabene risponde: «Quest’anno siamo partiti bene, pensavamo di cantarle alla Mercedes e invece a fine campionato ce le hanno cantate loro». E aggiunge: «Però, ce le hanno cantate solo all’ultimo». L’inviato quindi punge il direttore Ferrari: «Come mai? Avete messo sotto il cofano della macchina il motore della Punto?». Arrivabene precisa: «No, il motore spingeva e ha sempre spinto. Abbiamo fatto cose belle e cose meno belle perché ci tenevamo a prendere il Tapiro». Staffelli chiude il servizio con una battuta: «Speriamo che l’anno prossimo il marchio della Ferrari non diventi il Tapiro rampante».