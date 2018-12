Autore:

Simone Valtieri

LETTERE PER TUTTI Sebastian Vettel ha un futuro anche dopo la Formula 1: a giudicare dal numero di lettere che invia, possiamo azzardare che dinventerà un ottimo scrittore. Scherzi a parte, dopo la rivelazione di qualche giorno fa da parte di Niki Lauda, che ha dichiarato di aver molto apprezzato la lettera ricevuta da Vettel per augurargli di rimettersi presto in forma, oggi è stata resa nota una nuova missiva del ferrarista, con destinatario stavolta il suo team.

RESETTARE LA MENTE Il 2018 non è stato un anno entusiasmante per il cavallino, o almeno non nella seconda parte di stagione. Quello che sembrava un titolo finalmente raggiungibile è stato perso di vista dal Gran Premio di Germania in poi, e il più delle volte a causa degli errori proprio di Sebastian Vettel. In questi mesi invernali il compito del tedesco è di ricaricare le pile e resettare la mente, per affrontare al meglio la stagione 2019, e la lettera motivazionale inviata a tutti gli uomini del suo team, scritta di suo pugno, per di più in italiano, sembra essere un bel passo in questa direzione.

RIMBOCCHIAMOCI LE MANICHE "Cari ragazzi, un grande GRAZIE a tutti quanti voi" - esordisce Seb nella lettera, resa nota da Motorsport.com - "Anche se non siamo riusciti a riportare il titolo a Maranello possiamo dirlo forte: abbiamo dato il massimo e dobbiamo continuare a farlo! Rimbocchiamoci le maniche, cerchiamo di comunicare sempre meglio fra di noi, con fiducia e stima reciproca, aiutandoci in tutto e per tutto."

UNA SQUADRA FANTASTICA "Solo continuando a lavorare insieme come una squadra forte e unita possiamo fare 'il prossimo passo'!" - ha aggiunto Vettel - "Per impegno ed entusiasmo siamo una squadra fantastica! E io vi prometto che per il 2019 darò tutto il possibile per raggiungere il nostro grande obiettivo! Vi auguro tutto il meglio. Grazie mille, Sebastian."