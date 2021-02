ESORDIO RINVIATO Anche se il recupero fisico dall'incidente in bici di due settimane fa procede senza intoppi, Fernando Alonso sarà costretto a saltare la prima uscita pubblica con i colori del team Alpine Renault. Lo spagnolo non sarà presente al lancio della A521, la prima monoposto della rinominata scuderia della casa francese, in programma martedì 2 marzo.

IL COMUNICATO DEL TEAM La notizia della sua assenza è stata confermata dalla stessa Alpine: ''Siamo spiacenti di confermare che Fernando Alonso non sarà presente per le domande dei media in questa occasione. La situazione sanitaria e le relative norme in vigore non gli consentono di svolgere alcuna attività di comunicazione e marketing, mentre prosegue con la preparazione della stagione''.

TEST CONFERMATI Alonso, che nell'incidente ha rimediato la frattura della mascella, sarà comunque presente alla tre giorni di test invernali in programma a metà mese in Bahrain. Lo spagnolo ha ripreso regolarmente gli allenamenti fisici, postando con regolarità sui social le foto della sua preparazione atletica. Le sue sensazioni alla vigilia della stagione, che segna il suo rientro in F1 dopo due anni lontani dal Circus, saranno affidate a una serie di domande e risposte che verranno diffuse dalla stessa Alpine a corredo della presentazione di martedì.