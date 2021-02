INCONVENIENTE ALLE SPALLE È passata una settimana dalla caduta in bicicletta di Fernando Alonso, avvenuta mentre si allenava sulle strade svizzere. Nell'episodio lo spagnolo ha riportato la frattura della mascella e la rottura di alcuni denti, uno spiacevole inconveniente che non dovrebbe però compromettere la marcia d'avvicinamento al suo ritorno in F1 con l'Alpine Renault. Lo spagnolo, che lunedì ha lasciato l'ospedale di Berna dove era ricoverato, e la sua squadra si sono dichiarati da subito ottimisti sui tempi di recupero e il due volte iridato ha più volte tranquillizzato i suoi tifosi attraverso i social network.

GIA' AL LAVORO Proprio tramite i suoi profili personali, Alonso ha pubblicato la prima foto dopo l'incidente. Il 39enne è ritratto mentre si allena con gli elastici e l'assenza della mascherina permette di vederlo bene in volto. Non ci sono segni evidenti dei postumi della caduta, anche se la bocca chiusa nasconde un sorriso che probabilmente al momento non è proprio da pubblicità dei dentrifrici. L'immagine è accompagnata da un messaggio del pilota: ''Vitamina D, elastici e alcune passeggiate per mantenere alto il livello. Felice di tutto e grato per i vostri messaggi''.