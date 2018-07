Autore:

Simone Dellisanti

GLADIATORI AL VIA Con il Rally di ROMA CAPITALE, il CIR (il Campionato Italiano Rally) riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il Rally di San Marino. Sulle strade asfaltate della Capitale la sfida si riaccende a partire dal 20 luglio con lo Shakedown di apertura, fino a sabato. Qui sotto troverete i risultati delle giornate in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Rally Roma Capitale in TV, in diretta o in differita.

IL PROGRAMMA Tre prove speciali spettacolo (Quartiere EUR venerdì 18:30 |Pico sabato 19:15 | Lido di Ostia domenica 19:18) e un itinerario complessivo di ben 967,12 km, che partendo da Roma venerdì 20 luglio avrà ancora una volta base operativa a Fiuggi e attraverserà 56 differenti comuni prima di fare il suo ritorno nel capoluogo per il gran finale sul litorale domenica 22.