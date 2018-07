Autore:

Simone Dellisanti

UN RUSSO E UN ITALIANO Il Rally Roma Capitale non è ancora finito e i fan del Campionato Italiano Rally sono pronti per affrontare un'intensa domenica di mezza estate, quella che scriverà i verdetti del 6° Rally di Roma Capitale. Le prime due giornate di gara hanno messo in evidenza l'exploit di Lukyanuk sulla Ford Fiesta R5, attuale leader della classifica generale e leader anche della classifica ERC, il campionato europeo rally, oltre alla grande prestazione di Giandomenico Basso sulla Skoda Fabia R5 a soli 15.8 secondi di ritardo dalla vetta. Terza posizione per l'instancabile Paolo Andreucci sulla Peugeot 208 T16, primo tra gli iscritti al CIR, il Campionato Italiano Rally.

VAI PIANO PAOLO Paolo Andreucci non smette mai di stupire. Nonostante il brutto incidente di pochi giorni fa in un test in Liguria che ha obbligato la sua codriver e compagna di vita, Anna Andreussi, a riposare a casa, il 53enne pilota toscano è ancora una volta in vetta alla classifica dei piloti del CIR pur affiancato questa volta dal toscano David Castiglioni a bordo della sua fedele compagna Peugeot 208 R5 T16. I suoi diretti avversari per il Campionato, Scandola su Skoda e Campedelli su Ford sono ormai fuori dai giochi a causa di due forature qui a Roma e a Paolo non rimane che gestire al meglio la sua posizione di vertice fino alla fine del Rally.

IL PROGRAMMA DOMENICALE Il programma di oggi riserva però ancora molte emozioni, con ben sette prove ancora da disputare per un percorso complessivo di 363,37 km ancora da affrontare prima del podio atteso sul Pontile di Ostia a partire dalle ore 19:30 dopo la speciale spettacolo del litorale romano. La PS finale partirà alle 19:15. Questi gli orari degli ultimi passaggi:

10:11 PS9 ROCCA DI CAVE 1 - "OMNIA SHIPPING" 28,60

11:02 PS10 MONASTERO 1 - "ETORO" 12,40

11:42 PS11 GUARCINO 1 - "L'AUTOMOBILE" 11,75

14:15 PS12 ROCCA DI CAVE 2 - "OMNIA SHIPPING" 28,60

15:06 PS13 MONASTERO 2 - "ETORO" 12,40

15:46 PS14 GUARCINO 2 - "L'AUTOMOBILE" 11,75

19:18 PS15 OSTIA - SUPER SPECIAL - "SKY GATE" 0,65