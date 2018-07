Autore:

Simone Dellisanti

RALLY ROMANO Il prima posizione conquistata dall'equipaggio russo Alexey Lukyanuk e Alexey Arnautov sulla Ford Fiesta R5, che hanno dominato dal principio il rally romano. Seconda posizione per il pilota veneto, Giandomenico Basso, ex campione del CIR ma non iscritto al campionato italiano che ha dato filo da torcere al leader della classifica a bordo della sua Skoda Fabia R5. Terza posizione per il polacco Grzegorz Grzyb, seguito dal tedesco Fabian Kreim e dal portoghese Bruno Magalhaes, tutti su Skoda Fabia R5, rispettivamente in quarta e quinta posizione. Il 6° Rally di Roma Capitale , gara valida per il Campionato Italiano Rally 2018 e per il FIA European Championship, si è concluso con la

OUT ANDREUCCI Il Rally Roma Capitale è stato davvero difficile per i big del Campionato Italiano Rally. La classifica dei piloti vede la top 3 invariata visto che Umberto Scandola si è ritirato per un problema alla trasmissione della sua Skoda Fabia R5, Simone Campedelli su Ford Fiesta R5 Orange 1Racing ha issato bandiera bianca a causa di una doppia foratura e, infine, c'è da registrare anche un zero in classifica per il pluricampione Paolo Andreucci su Peugeot 208 T16 che ha lasciato la corsa romana a soli due Prove Speciali dal traguardo, fermato da una banale toccata con conseguente rottura del braccetto di una sospensione posteriore destra della sua Peugeot 208, e lo stop a due prove dalla fine della gara.

IL LEONE SORRIDE In casa Peugeot Sport Italia il sorriso è stato portato dalla grande prova nel Campionato Junior di Damiano, De Tommaso che centra una vittoria importante, la seconda della stagione, incrementando il proprio vantaggio sui diretti avversari del campionato cadetto. Da segnalare la buona prova di Marco Pollara, sempre sulla Peugeot 208 T16, che ottiene un quarto posto nella classifica del CIR dopo una partenza di gara complicata, anche per lui, da una foratura.