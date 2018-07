Autore:

Simone Dellisanti

FORZA PAOLO!!!! Paolo Andreucci, 10 volte campione italiano nel CIR (Campionato Italiano Rally) è stato lo sfortunato autore, questo pomeriggio verso le 16.00, di un brutto incidente avvenuto a bordo della sua Peugeot 208 T16 mentre provava le gomme su una strada appositamente preparata per il test e chiusa al traffico. Secondo le ultime indiscrezioni, però non confermate, il pilota italiano è stato trasportato via elisoccorso al vicino ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in gravi condizioni, mentre la sua co-driver e compagna di vita, Anna Andreussi, ha subito dei traumi al bacino ma non è stato predisposto l'elisoccorso. Quello che al momento sappiamo è che il test delle gomme Pirelli si stava attuando in un tratto di strada comunale che porta al bivio per Monte Ceppo, presso Bajardo, in Liguria. Ancora non sono chiare le dinamiche dell'incidente.