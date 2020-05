SEMAFORO ROSSO Il tempo di mettere il naso fuori, che Golf 8 già aveva dovuto, a marzo, rincasare in fretta e furia, causa stop a impianti produttivi in seguito a ''lockdown'' anche in Germania. Rientrata - almeno in parte - l'emergenza COVID-19, su nuova Volkswagen Golf si abbatte un'altra tegola: il ''virus'' questa volta ha contagiato l'elettronica di bordo, le consegne in tutto il mondo sono momentaneamente ferme. A registrare un malfunzionamento è in particolare il software che controlla la funzione di chiamata di emergenza e-call, dispositivo oggi obbligatorio per ogni modello nuovo in tutta Europa. Nulla di grave, il caso si risolverà. Sta di fatto che Golf 8 attraversa una giovinezza travagliata.

LAVORI IN CORSO Non tutti gli esemplari in costruzione alla fabbrica di Wolfsburg sono affetti - almeno così sembra - dal problema al software dell'e-call, dispositivo che in modo automatico contatta il service di emergenza in caso di incidente. Il difetto è circoscritto a un lotto di vetture, quel che non è chiaro è invece ''quante sono'' e ''dove sono'' le Golf 8 interessate dall'anomalia, alcune delle quali probabilmente hanno già preso residenza anche in Italia. In attesa di sbrogliare il bandolo, e di attivare eventualmente una campagna di richiamo, Volkswagen ha deciso di interrompere il processo di consegna ma non quello della produzione, che procede in modo regolare, fiducioso che entro breve seguirà l'aggiornamento in ''retrofit'' del chip infetto.

SOFTWARE INDISCIPLINATI In realtà non è la prima volta in assoluto, che nuova Volkswagen Golf accusa noie all'elettronica. Chi ha buona memoria, ricorderà come il debutto sul mercato venne ritardato a oltranza - oltre che per le questioni relative all'omologazione della classe di emissioni - proprio a causa anche di un difetto alle tecnologie di aggiornamento over-the-air dell'avanzato network di sistemi virtuali dei quali l'auto è equipaggiata. Piccoli incidenti di percorso, tanto più naturali quanto più, come nel caso di Golf 8 - la vettura è un concentrato di avanguardie tecniche.