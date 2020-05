TERZA INCOMODA In medio stat virtus, dicevano i latini, ed ecco che tra la Volkswagen Golf GTI presentata in occasione del salone virtuale di Ginevra e la potentissima Golf R che abbiamo recentemente paparazzato al Nurburgring sta per inserirsi la nuova versione della Volkswagen Golf GTI TCR (forse si chiamerà solo Golf TCR), di cui vedete nella gallery le prime foto spia.

QUANTI CAVALLI HA Che la nuova generazione di un modello sportivo intermedio fosse nell'aria lo aveva anticipato una foto sfuggita in rete che ricapitolava i vari livelli di potenza della gamma VW Golf. Stando ai dati ivi contenuti, si apprendeva che la Golf GTI avrebbe avuto una potenza di 245 CV: dato poi confermato al lancio ufficiale. Sarebbero invece 333 i cavalli della Golf R, mentre alla Golf GTI TCR sarebbe attribuita una potenza di 300 CV tondi.

COME LA RICONOSCI Le foto scattate al Nurburgring dai nostri fotografi mostrano una Volkswagen Golf di ultima generazione, la Mk. 8, con paraurti anteriore di design molto simile, ma ancora più aggressivo rispetto alla GTI, scarichi a sezione ovale (la GTI li ha tondi), pneumatici molto ribassati, freni anteriori forati e di diametro superiore a quelli della GTI, assetto ribassato e uno spoiler posteriore maggiorato rispetto a quello della GTI originale.

SCHEDA TECNICA E LANCIO Se i dati ufficiali confermeranno le anticipazioni, la nuova TCR avrà 10 cavalli in più della precedente, scaricati a terra tramite le sole ruote anteriori, un differenziale autobloccante meccanico e un cambio DSG a doppia frizione a sette rapporti. Il lancio della nuova Volkswagen Golf GTI TCR 2021 è atteso alla fine del 2020 o all'inizio del prossimo anno. Gentlemen, start your engines!