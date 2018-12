Autore:

Lorenzo Centenari

NATALE CON I TUOI? Anziché a tavola, in compagnia dei propri cari, il rischio è quello di passare la vigilia chiusi in macchina. Natale si avvicina, sulle strade regna la frenesia. Il momento peggiore per mettersi in strada coinciderà grossomodo con la fascia oraria dalle 16 alle 20 di venerdì 21 dicembre, quando sulle arterie delle grandi città (ma non solo) andrà in scena l'apocalisse. Non sarà saggio avventurarsi nel traffico urbano nemmeno il pomeriggio di sabato 22 dicembre, mentre nemmeno per l'antivigilia, né per la vigilia stessa, è consigliabile tirare fuori l'auto dal garage: da bollino nero, sempre la fascia pomeridiana.

COLLO DI BOTTIGLIA Non serve dopotutto un indovino per immaginarsi come il tardo pomeriggio di venerdì 21 e sabato 22 dicembre, quando si mescoleranno tra di loro il rientro dei pendolari dagli uffici e la corsa al regalo dei ritardatari, saranno per gli automobilisti pomeriggi da incubo. Roma e Milano, come sempre, le città più problematiche. Caos anche a Napoli e Torino, così come in capoluoghi di dimensioni medie come Messina, Taranto, Genova e Trieste. Se non volete arrivare al cenone con i nervi ancora a fiori di pelle, usate il cervello. E prima di imboccare tangenziali o vie d'accesso alla città, pensateci due volte.