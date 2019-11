TOP E FLOP Vi piacerebbe sapere la città più sicura dove mettersi al volante? Mister Auto, sito web che si occupa di ricambi auto, ha stilato una speciale classifica che valuta il livello di sicurezza, per gli automobilisti, di alcune fra le più importanti città al mondo. Lo studio porta il nome di: Indice di guida nelle città 2019 e basa il suo giudizio su una combinazione di tre diversi fattori: infrastrutture, sicurezza, e costi. Nel ranking rientrano 4 città italiane: Torino, Roma, Napoli e Milano. I convinti sostenitori della virtuosità del capoluogo meneghino dovranno ricredersi, la Città Eterna fa meglio della Madonnina. Ecco il verdetto!

CITTÁ SOTTO LA LENTE Facciamo un po' di ordine. Nel giudizio formulato da Mister Auto rientrano diversi elementi, che ci consentono di delineare un quadro esaustivo sul verdetto finale. Sotto la voce infrastrutture rientrano fra l’altro: il punteggio medio di congestione del traffico, la qualità dei trasporti pubblici e la qualità dell’aria. Il voto sulla sicurezza è dato invece da: tasso di mortalità degli incidenti e dal livello di aggressività al volante. Per finire i costi considerano: il prezzo dei parcheggi, il costo del carburante e la tassa annuale di circolazione.

NORD VS. SUD La Capitale economica del nostro Paese resta indietro su qualità dell’aria e prezzo dei parcheggi, posizionandosi all’82° posto, subito dietro Napoli che detiene il poco entusiasmante primato nazionale sull’aggressività dei suoi conducenti, facendo segnare 78,55/100 contro il 65 di Milano e il 54,9 di Torino. La città della Mole è invece la più virtuosa fra le italiane, collocandosi al 75° posto e facendo meglio di alcune celebri metropoli come: Dublino, Londra e Los Angeles. Un dato che fa un po' storcere il naso è quello sulla qualità delle strade. In questo caso Milano fa segnare "solo" 82,66 punti, lo stesso risultato di Napoli, Roma e Torino. Milano prende però il largo sui trasporti pubblici staccando nettamente Torino, che si ferma a 72,56 contro gli 88,18 del capoluogo lombardo.

E IL RESTO DEL MONDO La migliore in assoluto secondo gli esperti di Mister Auto è Calgary, in Canada, che conquista il primato grazie al traffico contenuto, al basso livello di incidenti mortali e alla sua accessibilità economica. La peggiore della classifica è invece Mumbai, in India preceduta da San Paolo del Brasile, Bogotà in Colombia e Karachi in Pakistan. Le migliori città che brillano per la qualità dell’aria sono: Brisbane, Salvador e Stoccolma mentre le città con maggior inquinamento atmosferico sono: Lagos, Karachi e Pechino. Per maggiori informazioni potete consultare il sito ufficiale https://www.mister-auto.it/indice-guida-citta/