POST ECOBONUS Lo Stato chiude i rubinetti, i Costruttori corrono ai ripari. Sfumata ormai la chance di approfittare del programma di incentivi 2021 (almeno quelli riservati alle vetture della terza fascia di emissioni CO2, cioè 61-135 g/km), è presto tuttavia per mettersi le mani nei capelli. Fiat gli incentivi se li reinventa in casa propria e li battezza Superbonus. Per vedersi riconoscere uno sconto fino a 7.000 euro, anche senza usato, su un modello della gamma Fiat, più il jolly Lancia Ypsilon, è sufficiente scaricare dai siti ufficiali Fiat e Lancia il coupon dedicato. Maxi promo, a tre condizioni: adesione al finanziamento, esemplari solo in pronta consegna, immatricolazione (salvo proroghe) entro il 30 aprile 2021.

A CIASCUNO IL SUO Su Fiat Panda e Fiat 500 il Superbonus ammonta a 4.000 euro, che diventano 4.700 euro per Fiat Tipo, 6.500 euro su Fiat 500L, 6.000 euro su Fiat 500X, 7.000 euro su Fiat 500X nelle versioni Sport e Cross. Quanto a Lancia Ypsilon, incentivo di 4.000 euro sull'allestimento Silver e di 4.500 euro sull'allestimento Gold.

ANTIVIRUS Fiat tiene infine a ricordare come le concessionarie siano aperte in tutta Italia, anche in zona rossa. Ogni showroom riceve il pubblico nel rispetto delle disposizioni relative all'autocertificazione dei movimenti, e in ottemperanza a un rigido protocollo di sicurezza: igienizzazione delle vetture esposte, sanificazione dopo ogni utilizzo dimostrativo, impiego di mascherine, gel disinfettante e distanziamento interpersonale. Precise procedure regolano anche l’accettazione e il ritiro delle vetture, nuove o dal post vendita, in modo da limitare le permanenze all’interno degli autosaloni e nelle officine.