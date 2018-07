Autore:

Lorenzo Centenari

CACCIA A TESLA Il futuro dell'auto è stato scritto: corrente alternata anziché benzina, silenzio di tomba anziché tuono di pistoni. Così sarà anche per l'auto sportiva, che alla rivoluzione elettrica non potrà sottrarsi. FCA Group ne è consapevole. Tanto che sarà proprio la gamma high performance, la prima a ricevere la scossa. Alfa Romeo GTV e l'ancor più estrema Alfa 8C abbineranno un propulsore a combustione interna ad un motore a batterie, mentre il cuore di Maserati Alfieri sarà esclusivamente un sistema elettrico. Esattamente come Tesla...

MUSK INSEGNA Ormai non è un mistero: pur con tutte le controversie che lo circondano, Elon Musk ha tracciato la via. Ai Costruttori storici, non resta che inseguire. A citare Tesla in modo esplicito è ora anche Tim Kunikis, Ceo di Maserati e Alfa Romeo. Intervistato dall'emittente NBC News, Kunikis ha ammesso come il target delle future sportive del Tridente e del Biscione siano proprio i mostri sacri californiani, ancora ineguagliati in termini di prestazioni pure (e non solo limitatamente alla categorie delle electric car).

ELECTRIC FEELING "Ciascuno dei nostri prodotti subirà un processo di elettrificazione. Date un'occhiata ai nostri piani, e capirete perché Alfa e Maserati supereranno Tesla". Così si esprime il manager statunitense, sottolineando come i modelli di punta di entrambi i brand mostreranno grazie all'elettrico un vantaggio in termini di performance e piacere di guida che - una volta metabolizzato anche dalla clientela tradizionale - si tradurrà in un successo commerciale sul quale scommettere ad occhi chiusi.

ALFIERE FCA Sarà dunque Maserati Alfieri, la prima supercar del Gruppo FCA a duellare corpo a corpo con le Tesla, bersaglio dichiarato di ogni marchio sportivo (vedi Porsche con Taycan). I 700 cavalli ibridizzati di Alfa 8C saranno a loro volta un potente antipasto di eventuali Alfa Romeo 100% elettriche, in arrivo successivamente. E a proposito di Alfa: non solo Gran turismo, anche (e soprattutto) Suv. Annunciato in produzione entro il 2022, il futuro sport utility "big size" (parente stretto di Levante?) verrà assemblato a Mirafiori, da qualche giorno orfana di MiTo. Passaggio di consegne oltremodo simbolico.