Auto elettrica

Sempre più ''connesse'', sempre meno ''collegate''. Almeno, meno collegate a un cavo fisico. Di ricarica wireless per le batterie delle auto elettriche si parla ormai da anni: che sia quella la frontiera, oppure no, la tecnologia consente oggi prestazioni straordinarie. A credere nella filosofia della ricarica a induzione è indubbiamente il Gruppo Volkswagen: negli USA, procede a ritmi frenetici la sperimentazione di un sistema all'avanguardia. Un sistema in grado di rigenerare quasi completamente le batterie di Porsche Taycan in soli 10 minuti.

TASK FORCE L'Innovation Hub di Knoxville, Tennessee, di Volkswagen Group of America, la divisione tecnologica che si occupa di ricerca sui materiali applicati, allestisce ora un gruppo di lavoro con l'Oak Ridge National Laboratory (ORNL) e la University of Tennessee. In generale, i tre partner mirano insieme a esplorare nuove forme di integrazione tra le scoperte nel riciclaggio dei materiali e il supporto a mobilità elettrica e trasporto sostenibile. In cima alla lista, proprio lo sviluppo di nuove tecnologie per la ricarica in modalità senza fili.

VEDI ANCHE

WIRELESS 10 E LODE Operativamente parlando, la preoccupazione del team è quello di eliminare il più possibile i fattori di interferenza tra le onde elettromagnetiche che dalla piattaforma di ricarica trasmettono energia alle batterie. I primi test sarebbero promettenti: un sistema prototipo ha già mostrato un'efficienza fino al 98%. Ciò significa che quasi tutta la potenza che esce dal caricabatterie raggiunge il veicolo. Da una iniziale potenza di ricarica di 6,6 kW, ora l'asticella è a quota 120 kW. L'obiettivo, tuttavia, è una potenza di 300 kW: cioè proprio il regime una volta raggiunto il quale sarebbe possibile ricaricare le batterie di una Taycan dallo 0% all'80% in soli 10 minuti.

WORK IN PROGRESS Esempi di soluzioni di ricarica a induzione magnetica proliferano e coinvolgono numerose Case auto e player tecnologici, dal Gruppo Hyundai Kia a Continental, senza dimenticare la partnership tra Volvo e la statunitense Momentum Dynamics e l'esperienza di Qualcomm Halo in Formula E. La tecnologia esiste, l'applicazione pratica ancora incontra numerosi ostacoli: infrastrutture, costi, standard di riferimento. L'impressione è in ogni caso che anche l'auto, prima o poi, si allineerà al pianeta smartphone: e ricaricare l'auto semplicemente ''appoggiandola'' su una piastra apposita, oppure anche in movimento (strade autoricaricabili), non sarà più solo fantascienza.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/11/2021