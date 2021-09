Mobilità sostenibile

Il dl Infrastrutture già prevede posteggi esclusivi per le EV, si attende decreto attuativo. Multa per chi li occupa abusivamente

Da misura motivata da un concetto di funzione a un'altra di natura più ideologica. Se compri l'auto elettrica, il parcheggio te lo trova lo Stato in persona. Presto, ai veicoli a batterie verranno riservati stalli di sosta ad hoc: non solo ai veicoli in ricarica, anche ai veicoli che il pieno di energia lo hanno già sbrigato, e chiedono soltanto di fermarsi in uno spazio consentito. Stalli, quindi, sprovvisti di colonnine di ricarica, ma comunque individuati da un simbolo specifico. Il decreto Infrastrutture già contiene la norma generica: ora serve il decreto attuativo, i tempi sono ancora incerti. Né è chiaro se agli spazi riservati potranno accedere anche le ibride plug-in, oltre alle full electric.

OSPITI SGRADITI In attesa che il provvedimento venga inserito nel Codice della Strada, la misura preliminare prevede multe da 87 euro a 345 euro per le auto a combustione interna che invadessero abusivamente gli spazi dedicati alle auto green. Già ora, come noto, è prevista una sanzione di identico importo per le termiche che occupano stalli di ricarica: in futuro, tuttavia, la multa scatterebbe anche in assenza di un danno oggettivo ai proprietari delle EV. Tipologia di vetture alle quali il parcheggio spetterebbe per...diritto di nascita. Infine, per le EV in sosta negli spazio appositi, nessun limite di tempo. A differenza degli stalli di ricarica, entro i quali l'occupazione del suolo è concessa per un massimo di un'ora in seguito al completamento della ricarica. Torneremo in argomento quando la proposta sarà legge.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/09/2021