Autore:

Lorenzo Centenari

CONGIUNZIONI ASTRALI Un'espressione romantica, un messaggio di apertura. Non ha esplicitamente citato Fiat-Chrysler, il presidente della holding di famiglia Robert Peugeot, quando ha affermato di sperare in un "allineamento astrale". L'intervista che il socio privato francese di PSA Group (l'altro azionista è lo Stato) ha rilasciato a Les Echos sembra tuttavia inaugurare ufficialmente la cerimonia di corteggiamento proprio al Gruppo FCA. A una "preda", cioè, che nella segreta agenda degli acquisti della superpotenza transalpina è con ogni probabilità in cima alle preferenze.

GRANDI MANOVRE Presto per sbilanciarsi, e immaginarsi un maxi-Gruppo franco-italo-tedesco-americano. Monsieur Peugeot ha però apertamente invitato il proprio uomo di fiducia Carlos Tavares a non fermarsi all'acquisto di Opel. E a individuare nuove partnership, nel contesto di un processo di espansione che potrebbe essere solo all'inizio. "Se si presenta l'opportunità concreta di un'alleanza, non saremo certo noi a frenare. Anzi, siamo pronti a sostenerla, proprio come accaduto con l'operazione Opel. Il nostro Ceo lo sa. Ma serve un allineamento degli astri".

BOTTA E RISPOSTA Così si esprime l'erede del fondatore del Leone, così Robert Peugeot fa eco alle parole di Mike Manley al Salone di Ginevra: "Sì a partership con altri Gruppi, purché - specificava il manager britannico - fortifichino il nostro business". FCA dunque in pole position per future trattative con PSA, industria alla quale si aprirebbero così le porte del mercato Usa. Privilegiata dagli accordi già in essere sui commerciali, Fiat-Chrysler non è in ogni caso l'unica candidata: tra i possibili target, anche Jaguar Land Rover e General Motors. Il toto-alleanze è aperto.