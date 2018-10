Autore:

Lorenzo Centenari

IL SUV DEI DESIDERI Un bel gruzzolo da parte, un'entrata mensile sufficiente a sfamare anche una rata cicciona, senza con questo denutrire la famiglia. Inutile girarci intorno, uno Sport utility di classe superiore ha un prezzo di listino...superiore. "Farsi" il Suv di stampo premium è uno sfizio che non tutti possono permettersi, tuttavia esplorando anche la fascia alta del segmento si scopre qua e là qualche occasione. Un'auto tedesca non sarà mai a buon mercato, non in senso letterale, ma perché non cogliere la chance di risparmiare qualche migliaio di euro? Capita persino che l'offerta sia concreta, che riporti il prezzo entro la propria soglia di spesa, e che il Suv dei desideri, per magia, sia alla portata.

I MAGNIFICI CINQUE Interrogando le Case, abbiamo individuato cinque Suv in promozione. Cinque marchi che frequentano i piani alti del mercato (qui citati in democratico ordine alfabetico) confezionano un prodotto il quale, da tutti coloro alla ricerca di uno Sport utility di immagine e di alta qualità, merita di essere considerato. Perché in saccoccia restano fino a oltre 6.000 euro. Cambia la fascia di prezzo, cambiano le condizioni alle quali approfittare dell'offerta. Per ciascuna campagna, il link al sito web ufficiale.

1. ALFA ROMEO STELVIO 2.2 TD B-TECH Fino al 31 ottobre 2018 il Biscione offre il proprio sporting-Suv, edizione 2.2 Turbo Diesel 190 cv, cambio automatico a 8 rapporti AT8, trazione posteriore RWD e nuovo allestimento B-Tech, a un prezzo promo di 48.940 euro anziché 55.150 euro. Lo sconto di 6.210 euro è valido in associazione a permuta di usato (di proprietà dell'intestatario dal almeno 3 mesi) e a finanziamento FCA Bank da 250 euro al mese (36 rate con Valore Futuro Garantito). È inoltre limitato alla disponibilità di esemplari di Stelvio in pronta consegna.

2. AUDI Q2 1.6 TDI ADMIRED Più contenuto in termini assoluti lo sconto praticato dai Quattro Anelli (1.830 euro) per il proprio Suv entry level, ma in questo caso il prezzo di partenza è inferiore. Motorizzata 1.6 TDI (116 cv) e in allestimento top di gamma Admired, Audi Q2 costa oggi 30.120 euro anziché 31.950 euro. Per approfittare dell'iniziativa è necessario permutare un'auto di proprietà da almeno 6 mesi e accettare il finanziamento biennale da 249 euro al mese, con possibilità di restituire l'auto al termine del piano di rimborso.

3. BMW X2 SDRIVE 18I M SPORT Tra i Suv in promozione a casa BMW, interessante in particolare l'offerta riservata al modaiolo X2, che in configurazione sDrive18i MSport, equipaggiata cioè del 1.5 turbo benzina da 140 cv, provvisto della sola trazione anteriore e vestito di dettagli M, fino al 31 ottobre costa 35.450 euro anziché 40.600 euro. Piano di ammortamento in 36 mesi, anticipo di 12.000 euro (in alternativa a permuta usato) e rata unitaria da 220 euro. Il vantaggio ammonta a 5.150 euro, vale a dire al 13% de prezzo di listino.

4. MERCERDES GLA 200 D AUTOMATIC SPORT Per il proprio Suv compatto, la Stella (come anche per altri prodotti della gamma) propone la formula del leasing finanziario. In versione 2.2 turbodiesel 136 cv, cambio automatico e trazione singola (anteriore), Mercedes GLA è offerta a un prezzo complessivo di 34.770 euro invece dei 38.650 euro del catalogo, per un risparmio che consiste di 3.880 euro. 36 rate da 250 euro/mese, promozione valida per un numero limitato di vetture e per contratti sottoscritti entro il 30 novembre e immatricolazioni entro il 31 dicembre 2018.

5. MINI COUNTRYMAN BAKER STREET EDITION Chiudiamo la nostra rassegna con il Suv più giovanile della compagnia. Nello speciale allestimento Baker Street, Mini Countryman One (1.5 benzina 102 cv) è in promo a 28.100 euro, cioè a 4.350 euro in meno rispetto al prezzo di listino di 32.450 euro. Se poi si opta per il finanziamento, sul display della cassa la cifra cala di ulteriori 2.000 euro (26.100 euro) Il risparmio è notevole, anche se in formato Baker Street si carica a bordo una gran quantità di accessori, che inevitabilmente fanno lievitare l'etichetta standard.