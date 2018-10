Autore:

Lorenzo Centenari

VORREI MA NON POSSO Alzi la mano chi non ha in testa il Suv, ma alla fine al proprio oggetto dei desideri si vede costretto a rinunciare. Sempre, o quasi, per il solito motivo, e quel motivo si chiama conto in banca. Per dimensioni, motorizzazioni e grado di tecnologia, per molte famiglie la maggior parte degli sport utility in commercio è fuori target, avendo appesa alla portiera un'etichetta prezzo superiore ai 25.000 euro, se non anche over 30.000 euro. In realtà, non tutti i Suv comportano un'emorragia di banconote dal proprio portafogli. Il mercato di settore non è mai stato tanto concorrenziale, e le opportunità di mettersi nel box un'auto a guida alta senza superare quota 20.000 euro esistono eccome. Specie in tempi di saldi, e con le casse di concessionari che a settembre hanno versato lacrime, ottobre è il mese giusto per avventurarsi a caccia del crossover d'occasione.

SUV 6 MIO Di seguito, ecco 6 modelli di Suv in promozione fino alla fine di ottobre 2018, a una cifra inferiore alla soglia psicologica dei 20.000 euro. Un bel mazzo dal quale pescare a piene mani. Per ciascuna campagna, il link alla corrispondente pagina web.

1. AVVENTURE IN JEEP Cominciamo dal Costruttore (inter)nazionale. Come effetto della collaudata formula degli Adventure Days, nuova Jeep Renegade in configurazione 1.0 T3 Turbo Benzina 120 cv Longitude viene a costare 19.900 euro anziché i 22.400 euro del listino standard, oppure 18.900 euro (oneri finanziari esclusi) aderendo al finanziamento Be-Smart di FCA Bank. Lo sconto ammonta perciò a 3.400 euro. L'iniziativa è valida fino al 31 ottobre 2018 con il contributo dei concessionari Jeep, solo su vetture in pronta consegna.

2. DEMOCRAZIA QASHQAI Il principe dei Suv compatti abbandona la posizione e scende a visitare i quartieri popolari del suo regno. In abbinamento alla formula all inclusive Just Drive Nissan e finanziamento IntelligentBuy (zero anticipo), Nissan Qashqai 1.5 dCi Acenta è offerta a 18.900 euro anziché a 25.460 euro, per un vantaggio che consiste in 6.560 euro. Altra condizione per approfittare dello sconto, quella di permutare un usato immatricolato almeno sei mesi prima.

3. ECLISSI DI PREZZO Sempre dal Giappone, ecco un altro sport utility che a ottobre aggredisce i competitor con una promozione assai invitante. Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 Turbo Invite 2WD cala da quota 24.950 euro a 20.950 euro, cifra che scende ulteriormente di 1.000 euro (19.950 euro) optando per il finanziamento in 72 rate mensili proposto dalla Casa. Sul tagliaprezzi lampeggia quindi la cifra di 5.000 euro risparmiati. Anche nel caso di Eclipse Cross, sconto associato necessariamente allo scambio con un usato da rottamare.

4. IN CONTANTI, PLEASE Coi riflettori puntati su nuova Ceed, Kia Stonic ne approfitta per imprimere alle vendite un'accelerazione mai sperimentata prima. L'offerta inzialmente in scadenza a settembre è stata prorogata al 31 ottobre: Stonic 1.4 Urban a 14.450 euro anziché 16.740 euro. Sforbiciata al prezzo di 2.300 euro, e a differenza di altre campagne, niente finanziamento agevolato a disposizione. Si paga in un'unica soluzione, così come l'offerta è limitata a uno stock di vetture ad esaurimento. Tuttavia uno sconto del 14% circa (insieme ai soliti 7 anni di garanzia) merita pur sempre più di un pensiero.

5. PROMOZIONI ALL'INDIANA Si è inserito nell'ambiente tra la curiosità e il rispetto dei suoi simili dalla maggiore anzianità di servizio, ora per Mahindra KUV100 è il momento di attaccare. Il mini-Suv indiano è a buon mercato anche al netto di incentivi, fino al 31 dicembre 2018 il listino della versione 1.2 K6+ decresce in ogni caso di ulteriori 1.000 euro, da 11.480 euro a 10.480 euro, in combinazione con finanziamento Mahindra (84 mesi, niente anticipo) ma senza il vincolo della rottamazione. Perplessità soltanto sul valore di rivendita una volta estinto il debito.

6. LEONE GENEROSO Chiudiamo la nostra mini-rassegna sui Suv d'occasione tornando in Europa. Peugeot 2008 è tra i prodotti della gamma del Leone interessati dal cosiddetto Ecobonus Peugeot: in edizione 1.2 PureTech 82 cv Active, il più piccino dei crossover di famiglia è in promozione a 13.600 euro anziché 18.150 euro come da catalogo. Il beneficio ammonta a 4.550 euro, ma viene in parte eroso dagli interessi sulle rate del (necessario) piano di ammortamento triennale i-Move, con Taeg del 6,96%.

CONCLUSIONI Come si evince, le opzioni non mancano e si riferiscono a prodotti di qualità, con motorizzazioni efficienti e allestimenti già abbastanza completi. Certo, in cambio il marchio chiede l'adesione a un servizio finanziario (dai costi finali sempre abbastanza elevati), piuttosto che la permuta del proprio usato. La comodità del pagamento diluito nel tempo e protetto dai rischi compensa tuttavia l'impegno a vincolarsi a un marchio su un orizzonte pluriennale.