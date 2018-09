Autore:

Matteo Gallucci

NUOVO MOTORE Il crossover più venduto in Europa aggiorna la sua gamma motori e, udite udite, punta su un nuovo propulsore diesel: più potente, performante e dalle emissioni ridotte. Il nuovo 1.5 litri Diesel viene aggiornato nel 90% dei suoi componenti e aumenta la sua potenza passando da 110 a 115 cv con la coppia che rimane di 260 Nm. In più questo motore è dotato di una nuova funzione di overboost che incrementa ulteriormente la potenza di 5 cv e 25 Nm di coppia per 15 secondi.

DIESEL GREEN No, non è un ossimoro il nuovo 1.5 diesel riduce le emissioni di ossido d'azoto (NOx) grazie alla tecnologia Selective Catalyct Reduction. Tramite l'utilizzo di AdBlue questa tecnologia consente al motore di rispettare gli ultimi standard sulle emissioni Euro 6d Temp senza limitare l'efficienza e prestazioni. Le principali modifiche tecniche apportate sono:un nuovo modulo radiatore dell'olio, filtro dell'olio maggiorato, volano a doppia massa e la pompa carburante ad alta pressione.

DICHIARAZIONI Il Direttore Generale, crossover, Nissan Europe Jean Philippe Roux ha commentato: "Gli aggiornamenti del motore 1.5 litri di Nissan Qashqai migliorano ulteriormente le prestazioni su strada e il suo appeal per i consumatori". Così facendo Nissan non abbandona l'efficiente motore Diesel e regala un nuovo propulsore al suo modello di punta che ha dei veri e propri numeri record: dal 2007 ad oggi ha venduto 2,3 milioni di unità in Europa.