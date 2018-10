Autore:

La Redazione

CAMPAGNA D'AUTUNNO Avvicinandosi alla fine dell'anno acquistare un'auto diventa più conveniente grazie alle offerte delle Case, in corso anche in questo ottobre 2018. Sconti e promozioni (valide sino a fine mese) s'ingrossano, sebbene spesso vincolati a una permuta (e non tutti hanno un'auto da sostituire) o alla sottoscrizione di un finanziamento (che ha dei costi, da soppesare con lo sconto). Perciò, se cercate un'auto nuova fate bene i vostri conti. Non lasciatevi ingolosire troppo dall'ammontare dello sconto (che non è tutto) e valutate bene le alternative: proposte simili all'auto dei vostri desideri ma, a conti fatti, più convenienti. Volete una piccola compatta? Ecco otto possibili soluzioni, tutte a prezzo di saldo.

FIESTA GRANDE Ford propone ecoincentivi fino a 6.250 euro sulle varie versioni della Fiesta. Il massimo del bonus va sulla ricca Vignale, ma già per una Ford Fiesta Plus 5 porte benzina 1.1 litri da 85 cv troviamo un prezzo sforbiciato di ben 4.750 euro. Dai 15.750 euro di listino si scende a un prezzo promo di 11.000 euro. A tre condizioni: che acquistiate un esemplare in stock; che abbiate un usato da rottamare; che optiate per il finanziamento della Casa, ad anticipo zero, 36 rate da 181 euro al mese e maxi rata finale da 6.726 euro al mese.

ECOBONUS E' stata una delle prime ad uscire allo scoperto, Peugeot, per spingere un ricambio dei vecchi diesel con la campagna Ecobonus Peugeot, valida anche per la piccola 208. Si arriva fino a 5.000 euro di incentivi: attenzione, per l'acquisto sia di una versione a benzina sia di una versione a gasolio. Per una Peugeot 208 Active 5 porte PureTech da 68 cv (14.900 euro di listino) lo sconto ammonta a 4700 euro. Al prezzo promozionale di 10.200 euro si arriva, anche qui, con una permuta e aderendo al finanziamento i-Move. Che in questo caso prevede un anticipo di 4.100 euro, 35 rate da 100,28 euro e un riscatto da 5.206 euro.

GO GREEN Se pensate che gli incentivi riguardino solo il diesel o i fondi di magazzino, vi sbagliate di grosso. In un momento di forte interesse verso le auto ibride, Toyota abbassa il prezzo della Yaris Hybrid di 4.500 euro, rendendo l'accesso alla motorizzazione “verde” un po' meno cara. Ad esempio la Yaris Hybrid Cool, con motore 1.5 benzina supportato dall'elettrico, scende così dai 19.600 euro di listino a 15.100 euro a fronte della permuta di un qualunque usato di vostra proprietà da almeno sei mesi. Il finanziamento, stavolta, non è necessario. Sottoscrivendolo otterreste comunque un taglio al prezzo di listino di 4.500 euro, pagando 3.500 euro di anticipo, 47 rate da 200 euro e una maxi rata di 6.795 euro. Nel pacchetto-rate, però, sono inclusi 4 anni di garanzia, manutenzione e polizza furto e incendio.

AMICO BLU Ad ottobre, e in pronta consegna, una Lancia Ypsilon costa meno, comunque la paghiate. Con il finanziamento, però, il bonus aumenta. Prendete ad esempio una Elefantino Blu (13.600 euro): in contanti il prezzo promo è di 10.450 euro, pagando a rate 8.950 euro, per uno sconto totale di 4.650. Poi, ovviamente, ci sono i costi del prestito, annegati in un piano finanziario spalmato su 69 mesi. Che non prevede anticipo né maxi-rata, ma 172 euro al mese da sborsare per cinque anni e 9 mesi a un TAEG non proprio basso (9,79%).

CONTANTI... VANTAGGI Pago cash o finanzio? Nel dubbio la Citroen C3 promuove entrambe le formule (leasing compreso). Tuttavia, è l'acquisto in contanti che fa più gola, se avete un'auto da rottamare. Grazie alle campagne di ottobre il prezzo d'attacco della francesina scende a 9.950 euro fino a fine mese, ma è sul diesel che si risparmia di più. Se fate tanti km, occhio alla C3 BlueHDi 100 cv Feel con Pack City (del valore di 500 euro) offerta a 12.750 euro. Sono ben 4.650 euro di vantaggio cliente.