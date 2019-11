L'ELETTRIFICAZIONE DI FCA L’elettrificazione nel mondo automotive è in pieno sviluppo. Il 2024 e il 2025 sono gli anni fissati dalle Case costruttrici per una quasi completa conversione della loro gamma con l’elettrificazione dei veicoli, il che significa avere per ogni modello a combustione il rispettivo plug-in hybrid oppure 100% EV. In questa rincorsa alle emissioni zero l’impressione è che il Gruppo FCA sia rimasto un po’ indietro, nonostante ora stia recuperando terreno nei confronti dei suoi competitor. L’imminente arrivo della Compass PHEV di cui abbiamo visto la linea di produzione ne è un chiaro esempio. Ma è anche vero che il restyling di Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio aveva fatto pensare che subito dopo il SUV compatto di Jeep, nella galassia FCA sarebbero comparse proprio loro con una motorizzazione plug-in hybrid. E invece sembra di no.

IL BARICENTRO SI SPOSTA A EST Innanzitutto, perché i rumors da Torino ci fanno sapere che la prossima vettura a essere elettrificata potrebbe essere l’Alfa Romeo Tonale (il pianale è lo stesso della Compass, quindi l’indiziata è proprio lei), il SUV compatto del biscione sul quale, ormai, le informazioni si stanno moltiplicando. Ma andiamo oltre e alziamo l’asticella con un’altra considerazione: ormai pare chiaro che il mercato cinese stia spostando il baricentro d’interesse delle Case sulla piazza dell’estremo oriente. A conferma di tutto ciò torniamo un attimo al Gruppo FCA e ai piani sull’elettrificazione: non può essere un caso che la nuova Giulia 2020 e la nuova Stelvio 2020 abbiano fatto il loro esordio pubblico proprio in Cina, così come è avvenuta l’ultima presentazione in ordine di tempo da parte di Jeep, che ha avuto luogo nel Paese delle Grande Muraglia.

L’IBRIDO A STELLE E STRISCE Questa volta è toccato a Commander PHEV fare gli onori di casa con la versione a batterie, rivelata proprio in questi giorni. Il grande SUV americano non è importato nel nostro Paese, ma sembra rispondere a una precisa strategia del Gruppo FCA, che si sta adeguando a questa “migrazione” verso mercati alternativi e più redditizi. Ne è esempio, appunto, questa Sport Utility PHEV americana, che al contrario di Compass e Tonale, è già nella sua veste definitiva e pronta alla commercializzazione. La nuova Commander PHEV segna l'ingresso del marchio all'interno del crescente mercato cinese di veicoli alimentati a energie alternative. Sviluppato in collaborazione con FCA China e GAC-FCA (la joint venture di FCA nel Paese asiatico), il modello è stato testato su strada per quasi 5 milioni di chilometri e in ogni condizione ambientale per sottoporre la parte meccanica ed elettrica a ogni tipo di stress.

UNO TERMICO E DUE ELETTRICI La macchina abbina un propulsore a combustione turbo benzina di 2.0 litri a due unità elettriche. La variante a motori del maxi SUV a stelle e striscie è equipaggiato con un pacco batterie agli ioni di litio, collocato sotto il pavimento, in grado di assicurare ben 70 km di autonomia in marcia elettrica, modalità in cui può raggiungere i 125 km/h di velocità massima. La trazione è focalizzata nell’innovativo sistema di trasmissione elettrica, conosciuta come Si-EVT, attraverso la quale i due motori a batteria sono in grado di fornire la spinta alle ruote motrici grazie alla presenza di una frizione, che consente al generatore di distribuire la giusta quantità di coppia alle ruote, in funzione delle condizioni di guida. Per la prima volta su un veicolo FCA sono disponibili ben quattro modalità di guida e-drive: Hybrid, Electric, Sport ed E-Save, selezionabili attraverso un comando sul tunnel centrale. La nuova Jeep Commander è l’esempio di come FCA stia focalizzando l’interesse sulla mobilità alternativa con sempre maggiore attenzione. Adesso non ci resta che attendere le novità riguardo i modelli per il nostro mercato (a partire dalla Jeep Compass), che dovrebbero arrivare in veste definitiva dal 2020.