Auto dell'anno 2023: le nomination di Lorenzo

Chi per mestiere scende da una macchina e sale su un'altra, chiamasi collaudatore ''pro''. Chi di mestiere è giornalista auto, scende da una macchina, sale su un'altra, e in mezzo fa un sacco di cose molto meno adrenaliniche. Listini, news, gallery foto, inchieste. Idee. Un magazine non va avanti da solo, ogni mattina un giornalista Motorbox si sveglia e sa che dovrà correre più in fretta della concorrenza, se non vuole sparire dal web. Insomma, non si pensi che sia tutto rose e fiori: onori ed oneri, per quanto sia d'accordo che la nostra è una di quelle attività, vista dagli occhi di un appassionato, assai privilegiata. La premessa serve a sottolineare che, per nominare le mie auto preferite del 2023, ho dovuto chiudere tante cartelle e andarmela a recuperare chissà dove, quella che contiene le prove su strada. Parlo di cartelle sia in senso informatico, sia... cerebrale. Perché, in fondo, voglio bene uguale a tutte e al tempo stesso, con ciascuna, tengo le giuste distanze. Le devo provare di mestiere, non nel tempo libero, in vista di un futuro acquisto. Parola d'ordine: imparzialità. Poi, ovvio: ho un cuore e un sistema nervoso anch'io, di alcune mi affeziono...

Renault Espace, la ''dopovolume''

Non stravedo per gli Sport utility, li trovo in tanti casi opere d'arte di design, ma dal significato socioculturale non sempre del tutto... trasparente. C'è un SUV che tuttavia ho guidato con grande piacere, è nuova Renault Espace. Forse proprio perché quel nome richiama alla mente una monovolume, una categoria morta e sepolta che consideravo invece molto intelligente. Il nome, ma non solo: nuova Espace, della monovolume, ancora esprime il senso pratico e il feeling di bordo arioso ed informale. Da monovolume a SUV (passo obbligato, visti i gusti collettivi), ma in modo dolce, quasi impercettibile per chi siede alla guida e soprattutto per chi siede nelle file posteriori. Ok, la terza fila non è comoda come il divano che hai in salotto, ma sette persone le trasporti per davvero, e senza che il vano bagagli (da 159 a 1.714 litri), nel frattempo, scompaia nel nulla. Educata di stile, spaziosa per i propri abitanti, gradevole da portare a spasso grazie a un propulsore ibrido auto-ricaricabile, il nuovo 3 cilindri 1.2 turbo benzina della serie ''E-Tech'', che trovo ottimo compromesso tra prestanza (200 cv), indice di consumi (4,6 l/100 km), inoltre anche naturalezza di funzionamento, con l'elettrico che in territorio cittadino spinge Espace da solo, in totale silenzio. Ma col ''milledue'' sempre in camera di chiamata. Tra i SUV 7 posti a prezzi... ragionevoli (da 43.700 euro), Espace la mia numero uno.

Nuova Fiat 600, simpatica da guardare...

Ok, non è una citycar nel senso a cui ci hanno abituato. Nuova Fiat 600 rientra casomai nella categoria dei city SUV. Che è una categoria che a poco a poco sta per divorarsi proprio la categoria delle automobilne da città ''tradizionali''. Nuova Fiat 600 erede concettuale di Fiat Punto, un genere di utilitaria che - stai certo - Fiat non costruirà mai più (persino Panda si trasformerà in qualcosa di più simile a un SUV formato ''bonsai''). Insomma, tanto vale arrendersi e accettare che in città l'auto più piccola che sfilerà sotto il tuo naso sarà lunga almeno 4 metri e alta più di un metro e mezzo.

...e giocherellona da abitare

MISS SIMPATIA Fiat 600 di nuova generazione mi ha lasciato ottime sensazioni sin da quando la vidi la prima volta, ancora ferma, sulla pista-tetto del Lingotto. Che simpatico, il musetto. Un muso molto 500, ma dall'espressione ancor più tenera. Così come la silhouette è un po' anche 500X, ma declinata in chiave più moderna, insomma l'occhio approva da qualunque prospettiva. Graziosa anche dentro, Fiat 600: non troppo spaziosa, ok, ma dall'architettura intelligente. Hai i tuoi ''giochini'' digitali, hai il tunnel bello piatto (manca la leva del cambio, almeno sulla EV), hai visibilità abbastanza buona. Ho guidato l'elettrica, che con tutti i suoi limiti (il prezzo in primis), per un uso cittadino è proprio quel che serve: maneggevole, scattante, facile come una vera citycar, anzi di più. E poi sgoloso dalla voglia di provare Fiat 600 Hybrid, che a mio avviso è la 600 della vera svolta: perdi forse qualche punto in termini di comfort e in ripresa, ma risparmi un sacco di quattrini. E non ti ammali di ansia da ricarica...

Ferrari Roma Spider, la Ferrari ''equilibrista''

Non ho forse detto, sopra, che sono un essere umano anch'io? Sì, anch'io a guidare una Ferrari mi emoziono. Ho avuto la fortuna di guidarne, nel 2023, addrittura due. Ma tra Ferrari Purosangue e Roma Spider (beccati la prova video), l'emozione più indelebile me l'ha stampata nello spirito la Roma in ''topless''. Vuoi perché, tra un 12 cilindri dal timbro che arriva filtrato alle tue orecchie e un un ''ottovù'' che invece ascolti ''live'', senza fonoarrorbente, è più drammatico l'8 cilindri. Vuoi perché il primo SUV di Ferrari fa notizia, ma Ferrari preferisco si concentri su sportive più convenzionali. Vuoi, infine, perché Ferrari Roma Spider costa molto meno di ''Sua Altezza'' Purosangue. E anche se supera pur sempre il budget di Lorenzo di oltre dieci volte, l'etichetta di entry level della gamma di vetture aperte del marchio del Cavallino ne fa una Ferrari più... simpatica. Provarla un paio d'ore mi è bastato per assaporare un mix di comfort, performance, tecnologia e design che nessun'altra supercar è in grado di eguagliare. Già, Ferrari Roma Spider non è una Ferrari estrema: è una scoperta con la quale misurare le tue abilità di driver, ma anche con la quale passeggiare in santa pace in sesta, in settima, in ottava marcia, giocando con la capote in tela e con il ''wind deflector''. Anche una spider deve saper fare cose semplici, come fare la spesa al centro commerciale o accompagnare il nonno alla bocciofila. Beh, chiamare Roma Spider ''la spider totale'', a mio giudizio, non è fuori luogo. Tu mi manchi, e io ti manco, almeno un po'?

Quanto sei bella, Roma...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/12/2023