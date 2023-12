Auto dell'anno 2023: le nomination di Emanuele

Nel 2023 ho guidato meno del solito, si direbbe, visto che scavando nella memoria alla ricerca di auto davvero indimenticabili ho identificato immediatamente le mie preferite. O forse il loro livello è talmente alto da aver eclissato le altre. Chissà. Fatto sta che, questa volta, non sono servite grandi riflessioni filosofiche, per scegliere le mie personalissime nomination ad auto dell'anno 2023: che non è un titolo destinato ai modelli usciti negli ultimi 12 mesi, ma a quelli che più di tutti mi hanno colpito tra quelli che ho guidato per la prima volta nel periodo di riferimento. In pratica, quelle che trovate in questa pagina sono le tre auto che più di tutte mi hanno scatenato il desiderio del possesso e che, potendo, mi sarei già comprato. Cominciamo...

Honda ZR-V e:HEV Advance, i paracolpi neri sulle portiere sono un optional da 430 euro

Per un'auto elettrica non sono ancora pronto (o forse è vero che è l'auto elettrica a non essere ancora pronta per me), ma di certo un'ibrida come la Honda ZR-V e:HEV potrebbe fare decisamente al caso mio. Come ho scritto nell'ultima prova, quello per la nuova Honda crossover non è stato amore a prima vista. Il colpo di fulmine è scattato al secondo incontro, vivendoci insieme per qualche giorno e potendola osservare con calma: con quel velo di trucco che le dona l'accessorio dei paracolpi neri (430 euro) sulla carrozzeria bianca. La linea morbida mi ha conquistato con la sua armonia, ma è soprattutto il piacere di guida che deriva dal motore ibrido alla Honda maniera che me la rende irresistibile. La trazione è quasi sempre elettrica, con tutta la prontezza e la fluidità del caso, senza alcun cambio a interrompere la ripresa: il motore termico fa quasi sempre solo da generatore, sfuggendo all'effetto scooter con un trucco elettronico che simula dei passaggi di marcia virtuali, avvertibili solo all'orecchio ma non sotto al sedere. Il collegamento diretto tra motore termico e ruote avviene solo in velocità, tramite una frizione automatica, che migliora l'efficienza in autostrada. Un'auto così ho sempre voglia di guidarla.

Suzuki Hustler, 3/4 posteriore, si noti la verniciatura bicolore

VEDI ANCHE

Non è una novità e non arriverà in Italia entro il 2023: Suzuki è ancora indecisa se importarla o no, ma la Hustler è l'auto più sorprendente in assoluto tra quelle che ho guidato quest'anno. Piccole come lei, da noi, non ce ne sono. Lunga 3,40 me larga appena 1,48 m - meno di un metro e mezzo - ha un'abitabilità degna di una BMW Serie 5 grazie a uno sfruttamento degli spazi che ha del miracoloso. E facendo scorrere i sedili posteriori, si guadagna anche un bagagliaio decente. Si tratta di una kei-car, le supercompatte che in Giappone sono trattate bene dal fisco perché consumano poco carburante e poco spazio, ottimizzando la mobilità anche in chiave green. Andarci in giro è piacevole e non ti senti in pericolo, visto che risponde bene ai comandi e ha dotazioni di sicurezza da auto vera: non a caso la Hustler merita 4 stelle nei crash test giapponesi, che non sono lontani dai nostri. Razionale e sfiziosa, riesce persino a diventare oggetto del desiderio con il suo stile da Hummer in miniatura e con la sfiziosa opzione della trazione 4x4: qui il video della mia prova su strada.

Al volante della nuova Porsche 911 GT3 RS 2023

Me che ve lo dico a fare? Davvero c'è qualcuno che abbia bisogno di spiegazioni sul perché la Porsche 911 GT3 RS è la mia nomination tra le sportive? Calma, forse i motivi per cui la ritengo l'auto migliore di tutti i tempi non sono così facili da intuire. Una parola su tutte: armonia. La vera magia della GT3 RS, infatti, sta nel modo in cui riesce a trovare un equilibrio assolutamente perfetto tra tutte le sue caratteristiche, senza stemperarne neppure una. Tra potenza e telaio, per esempio, c'è un bilanciamento raffinatissimo, eppure non puoi fare a meno di vibrare per l'emozione quando scateni il suo motore aspirato e lo senti urlare sul filo dei 9.000 giri. Altro miracolo è come in Porsche siano riusciti a rendere assolutamente analogica e super-comunicativa un'auto letteralmente infarcita di elettronica: aerodinamica, assetto, torque vectoring e persino la sterzatura delle ruote posteriori sono gestite dal computer, eppure giureresti che la GT3 RS è una sportiva vecchia maniera, per le sensazioni che ti trasmette. Solo che si guida da dio. Guardatevi il video della prova in pista a Franciacorta, se volete altri dettagli: lì vi racconto tutto. Chi vincerà?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/12/2023