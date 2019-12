ALL IN ELETTRIFICAZIONE Non è una news che ci coglie impreparati. Che Jeep puntasse forte sull’elettrificazione era nell’aria già da mesi con l’annuncio e presenza al Salone di Ginevra 2019 delle prossime Jeep Renegade e Jeep Compass plug-in hybrid. La notizia è che l’elettrificazione sarà di massa: capace di rivoluzionare tutti i modelli di Jeep entro il 2022.

PAROLA DI PRESIDENTE Lo conferma il numero uno di Jeep, Christian Meunier, durante un evento stampa in Nuova Zelanda. Il Global President di Jeep punta alto con l’obiettivo di “diventare il Marchio SUV più verde al mondo” e dichiarando che “le prossime Jeep elettrificate saranno le migliori al mondo sia nel fuoristrada sia per prestazioni su strada”.

SI IBRIDO NO ELETTRICO? Non c'è traccia di auto elettriche al 100% ma solo SUV con motorizzazioni ibride o plug-in hybrid per le future Compass, Cherokee, Grand Cherokee, Wrangler, Renegade, Grand Commander, Wagoneer e Grand Wagoneer.

PREVISIONI POSITIVE Il Brand Jeep è in crescita costante da oltre 10 anni. I numeri? Da 300.000 unità a circa 1.5 milioni di auto vendute. Le previsioni del Gruppo FCA sono più che positive in vista della completa elettrificazione della gamma e si aspetta un ulteriore, e significativo, incremento delle vendite.

NUOVI MODELLI Come gia anticipato, nel 2020 arriveranno 3 nuovi modelli di Jeep: il nuovo Grand Cherokee e il ritorno del nuovo Jeep Wagoneer e Jeep Grand Wagoneer. La scelta della motorizzazione dovrebbe essere divisa tra motori benzina V6 e V8 con l’abbinamento al sistema ibrido a 48 volt o ibrido plug-in.