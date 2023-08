Più unica che rara: Mercedes CLK-LM, vendesi la "bestia" di Le Mans

Di CLK-GTR riprogettate per sbancare la 24 Ore, ne esistono solo quattro. Di CLK-LM omologate per la strada, solo una. La sua storia

C'è un modello che è stampato nella mente degli appassionati delle corse endurance di fine secondo millennio e quel modello prende il nome di Mercedes CLK-GTR, vera e propria icona tra le Gran turismo da competizione. C'è poi la sua erede naturale, che è Mercedes CLK-LM e dal grado di fascino persino superiore. Perché fu la Gran turismo costruita apposta per sbancare la 24 Ore di Le Mans, pazienza se il bersaglio non venne centrato. Di Mercedes CLK-LM, al mondo ne esistono solo quattro. Ora, in Gran Bretagna, un esemplare quasi immacolato viene messo in vendita. Caratteristica più unica che rara del prodotto, è l'omologazione per uso su strada. Un ripassino della fulminea carriera della super CLK vi farà venire l'acquolina in bocca (ma occhio al prezzo).

Mercedes CLK-LM, in vendita l'unico esemplare stradale (fonte: PistonHeads)

REINCARNAZIONE MCLAREN F1 Corre l'anno 1997, un pool di ingegneri di Mercedes-AMG dà vita a quella che passerà alla storia come autentica cannibale-meteora delle corse di durata. CLK-GTR prese forma dopo che AMG acquistò il telaio #11R della McLaren F1 GTR dal team privato Larbre Competition. Dopo una completa revisione della carrozzeria e l'installazione del proprio motore, un 6,0 litri V12 con bancate a 60° a 4 valvole per cilindro da oltre 600 cv, dopo soli 128 giorni l'auto fece il suo debutto in gara, categoria GT1, la classe regina. Veni, vidi, vici: CLK-GTR chiude il campionato FIA GT del 1997 con titolo Piloti conquistato da Bernd Schneider, più titolo Costruttori.

La Mercedes CLK-GTR che conquistò il FIA GT '97

MISSIONE LE MANS Dominato il prestigioso FIA GT, erede del defunto DTM-ITC, Mercedes quindi mise gli occhi sulla 24 Ore di Le Mans, evento fuori campionato. La mitica 24 Ore era tornata sotto i riflettori in seguito alla partecipazione di nomi importanti come Porsche, Toyota, Nissan, BMW. Per vincere a Le Mans, serviva tuttavia un veicolo ancor più speciale: CLK-GTR venne così spogliata del suo involucro e rivestita di una carrozzeria più filante, quindi più adatta a sfrecciare lungo i super rettilinei del Circuit de la Sarthe. Sotto il cofano, fuori il V12, dentro un più leggero e meno ingrombrante 4,0 litri V8 di origine Mercedes-AMG di potenza simile. Nacque così Mercedes CLK-LM, l'arma per Le Mans che a Le Mans, tuttavia, non lasciò traccia: partita dalla pole position, dopo appena 75 minuti di gara Schneider si ritirò mentre era in seconda posizione, seguita solo un'ora più tardi dalla seconda Mercedes. Entrambe le CLK-LM uscirono di scena per lo stesso inconveniente, un guasto elettrico all'idroguida che comprometteva la pompa del sistema di raffreddamento del motore. Fallita la missione 24 Ore, CLK-LM vinse comunque il FIA GT del 1998.

La CLK-LM a Le Mans 1998

STREET LEGAL La CLK-LM ora in cerca di un nuovo padrone è dunque uno dei soli quattro esemplari mai prodotti da Mercedes. Venne utilizzato dalla Stella come veicolo di prova e venne venduto dopo la stagione 1998. Ha poi trascorso molti anni in una collezione privata giapponese, prima di essere acquistata da un collezionista francese nel 2013 e dal suo attuale proprietario nel 2017. Da allora, ha risieduto nel Regno Unito ed è stata immatricolata per uso stradale. Ad aprile 2021 è stata sottoposta a tagliando completo che ha visto il montaggio di un nuovo serbatoio del carburante, la sostituzione delle pompe del carburante, la rettifica dei dischi dei freni in carbonio, la revisione delle sospensioni e la sostituzione dell'impianto antincendio. Fuori così come dentro, è come nuova, insomma.

Gli interni dell'esemplare in vendita (PistonHeads)

IRRAGGIUNGIBILE L'auto è in vendita presso Joe Macari, concessionaria a Londra di auto usate high performance, l'annuncio è pubblicato sul portale Piston Heads. Sebbene non sia menzionato alcuno prezzo, sospettiamo cifre impronunciabili. Sì, cifre milionarie. Per capirci, nel 2022 una CLK-GTR fu battuta all'asta per 11 milioni di euro...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/08/2023