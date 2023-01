Bonus colonnine, un giallo. A quanto ammonta? E soprattutto: esiste?

Come funziona e come ricevere (non appena sarà possibile...) il bonus statale per la ricarica domestica. Privata, o condominiale

Fatta l'auto elettrica, facciamo pure gli automobilisti elettrici. Affinché un utente si converta al ''credo'' dell'elettrico, è tuttavia indispensabile fornirgli l'indirizzo al quale fare il pieno di energia. Quell'indirizzo può tranquillamente combaciare con quello di casa: ti procuri una wallbox domestica, la allacci alla rete e il gioco è fatto, niente più spasmodica ricerca di una colonnina pubblica. A maggior ragione se, alla posa di mini-stazioni di ricarica domestica, esistono incentivi dello Stato. Appunto: esistono? Sì e no. Il cosiddetto bonus colonnine è infatti parcheggiato in una sorta di ''limbo''. Breve storia triste, in attesa di lieto fine.

Il Dpcm 4 agosto 2022 emanato dal Governo Draghi sbloccava un fondo da 40 milioni di euro e rivolgeva ai clienti privati (non alle aziende), fino al 31 dicembre 2022, un'agevolazione all'acquisto e alla messa in funzione di sistemi domestici di ricarica auto elettrica che si articolava secondo il seguente schema.

in caso di utilizzo individuale da parte di utenti privati: un contributo pari all’ 80% del prezzo di acquisto e posa in opera di infrastrutture di potenza standard (cioè inferiore a 22 kW) per la ricarica dei veicoli elettrici, nel limite massimo di 1.500 euro ;

da parte di un contributo pari all’ di acquisto e posa in opera di infrastrutture di potenza standard (cioè inferiore a 22 kW) per la ricarica dei veicoli elettrici, nel limite massimo di ; in caso di utilizzo condiviso in spazi comuni di edifici condominiali: un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa in opera di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli elettrici, nel limite massimo di 8.000 euro.



IL MERCATO In media il prezzo di una wallbox domestica si aggira attorno ai 1.200 euro, con i modelli più economici che partono da 400 euro circa, e le soluzioni più avanzate che possono costare anche oltre 3.000 euro. Per una colonnina di ricarica da condividere tra più condòmini, indicativamente, va considerato un ordine di spesa dai 3.000 ai 10.000 euro, ampiamente variabile a seconda della tipologia della stazione stessa.

WALLBOX FERMA AI BOX Il Dpcm venne regolarmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il successivo 4 ottobre 2022, ma non è mai stato seguito dall'apposito decreto attuativo. In sostanza, per tutto il 2022 il bonus colonnine è rimasto lettera morta, nessun utente ne hai mai potuto concretamente approfittare.

VEDI ANCHE

All'art. 12 comma 3, il Decreto Milleproroghe approvato dal Governo Meloni e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2022 ripropone il bonus colonnine sia per tutto il 2023, sia anche per il 2024. Identici sia l'entità del contributo (80% delle spese), sia il tetto massimo di spesa (1.500 euro per abitazioni private, 8.000 euro per condomini), sia anche il fondo destinato alla misura (40 milioni di euro per il 2023, altrettanti per il 2024).

La buona notizia è il rinnovo del bonus, la cattiva notizia è che - siamo a metà gennaio 2023 - manca ancora il decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (come oggi è stato rinominato il Ministero dello Sviluppo Economico) che esprima le modalità di fruizione dell'incentivo stesso.

Chi avesse acquistato e fatto installare una wallbox o una colonnina ad uso privato o condominiale non solo a partire dal 29 dicembre 2022, ma già a partire dal precedente 4 ottobre 2022, quasi certamente potrà usufruire del bonus - una volta in vigore a tutti gli effetti - in forma retroattiva. Fondamentale, quindi, conservare ricevute o fatture di pagamento. Con buona approssimazione, lo sconto verrà erogato sottoforma di rimborso in unica soluzione (per capirci, non sottoforma di detrazione fiscale). Non appena il decreto attuativo sarà nero su bianco e le modalità di richiesta del bonus verranno opportunamente dettagliate, saremo felici di darne notizia.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/01/2023