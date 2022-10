Tesla Supercharger, la location delle nuove colonnine? A votazione

Conosci un posto vicino a casa tua dove ''piantare'' un Supercharger? Tesla ora ti permette di votarlo. Se i tuoi concittadini la pensano allo stesso modo e riuscite a fare massa critica, presto potrebbe sorgere una colonnina proprio lì. Tesla è democratica: dopo aver aperto la sua rete proprietaria di ricarica agli altri marchi, ora accade che la posizione dei nuovi Supercharger verrà scelta a furor di popolo. E il processo è piuttosto semplice.

Vote for new Supercharger locations → https://t.co/bjNaL3DErN — Tesla (@Tesla) October 20, 2022



ISTRUZIONI PER L'USO Tesla ha istituito un ciclo di votazione di tre mesi per aggiungere nuove location Supercharger in tempi relativamente brevi. Per ognuno di questi cicli, puoi esprimere più voti - fino a un massimo di cinque - pescando tra un elenco di località proposte. Dopodiché, puoi suggerire un nuovo sito Supercharger da inserire nel successivo ciclo di votazioni. Condizioni indispensabili per poter partecipare al sondaggio: possedere un modello Tesla ed essere abilitato come utente registrato. In teoria, tutto questo dovrebbe significare che le nuove posizioni verranno scelte rigorosamente in base alle preferenze ricevute, e non a logiche interne. Lo scopriremo solo...votando.

TESLA CHIAMA ITALIA In testa alla classifica assoluta provvisoria figura la ricca località di Big Bear, in California. Seguita, a sorpresa, da Bolzano (città che ha evidentemente ''fame'' di Tesla), seconda a livello mondiale e prima in Europa. Votate, votate.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/10/2022