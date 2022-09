Tesla AI Day 2022, scopri Optimus (e tanto altro) in diretta streaming

Dall'interazione uomo-macchina alla macchina che si comporta come un uomo. Fino ad una macchina che all'uomo ruba pure le sembianze. Tesla e Intelligenza Artificiale due sinonimi che esprimono un solo fenomeno: il cammino del mondo dell'auto verso paradigmi, fino all'altro ieri, neanche immaginabili. Robot umanoidi, supercomputer, evoluzione della guida (semi) autonoma: Tesla AI Day 2022 l'appuntamento che gli appassionati di tecnologia non possono permettersi di perdere per nulla al mondo. Start alle 17.00 ora di Palo Alto, California, di oggi venerdì 30 settembre: significa doversi collegare a smartphone, tablet o pc, in Italia, alle ore 3.00 di sabato 1° ottobre. Clicca Play qui sotto all'ora X. Avrai tutto il weekend per rimediare alla nottata in bianco.

UNBOXING I contenuti della presentazione di Elon Musk sono in parte sconosciuti, in parte noti. Protagonista dell'AI Day edizione 2022 sarà certamente Optimus, il servizievole robot già apparso sulla scena un anno fa, e che nel corso del tempo dovrebbe aver imparato a fare un sacco di cose, oltre ad aver maturato un aspetto ancor più antropomorfo. Lo scopriremo solo guardando. Nel menù, anche gli ultimi ritrovati a tema Full Self Driving, funzione il cui caricamento completo è - da anni - sempre un giorno più in là, ma per la quale ora gli ingegneri del Costruttore californiano sembra abbiano trovato la classica quadratura del cerchio. Infine, Musk condividerà con la community di ''nerd'' di tutto il mondo lo stato di avanzamento di Tesla Dojo, il supercomputer di futura generazione destinato all'addestramento dei sistemi stessi di guida autonoma. Pronti a una cyber-scorpacciata?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 30/09/2022