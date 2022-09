Puliti dentro e belli fuori: le infiltrazioni di una Tesla Model 3

È di poche settimane fa la notizia dei clienti Tesla norvegesi in sciopero della fame, per protesta contro la qualità del prodotto e del servizio clienti. Un nuovo video postato su Reddit dal proprietario di una Tesla Model 3 mostra le infiltrazioni d'acqua dalla guarnizione della portiera quando l'auto passa sotto i getti in pressione dell'autolavaggio.

CASO ISOLATO Probabilmente un'infiltrazione d'acqua così abbondante è un problema isolato e basterà una visita in officina per risolvere. Sta di fatto che episodi del genere sono rarissimi persino sulle auto decappottabili e vederlo succedere su una berlina di lusso ha lasciato comprensibilmente infastidito il proprietario. I getti a pressione dell'autolavaggio, comunque, non sono certo paragonabili a un normale acquazzone e probabilmente basterebbe cambiare autolavaggio per non riscontrare più il problema. Voi la prendereste con filosofia o no?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/09/2022