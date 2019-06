Autore:

Lorenzo Centenari

A TUTTO GAS Ecologico, economico, reperibile, almeno in buona parte del Paese. È il gas, sia inteso come gas metano, sia sottoforma di miscela di propano e butano, meglio nota come Gpl. Il destino di Fiat Panda è ancora in parte avvolto dal mistero, l'unica certezza è quella di un'offerta a propulsione alternativa che non cessa di riscuotere consensi. Panda è la sola citycar sulla piazza a esistere sia a Gpl (Panda EasyPower), sia a gas naturale (Natural Power). Quale delle due scegliere? Mettiamole a confronto.

PANDA NATURAL POWER E cominciamo proprio dal metano, il carburante in assoluto più economico, nonché una soluzione che al risparmio abbina forti qualità di autonomia e praticità d'uso (ogni riferimento all'auto elettrica è puramente casuale). Panda Natural Power sfrutta come motorizzazione il bicilindrico TwinAir da 0,9 litri di cubatura, 85 cv di potenza e 145 Nm di coppia quando il motore brucia benzina, 80 cv e 140 Nm quando gli iniettori spruzzano nella camera di scoppio una combinazione di aria e gas. Consumi dichiarati di 3,1 kg/100 km nel ciclo combinato (di 4,5 l/100 km durante il funzionamento a benzina), e a proposito: il serbatoio di metano ha una capacità di 12 kg, quello di "verde" di 35 litri. Significa che la percorrenza a gas naturale raggiunge i 340 km, ai quali si aggiungono oltre 700 km a benzina. Per un'autonomia complessiva superiore ai 1.000 km. Prezzo? 16.200 euro l'allestimento Easy, 17.150 euro in formato Lounge. Per tutto il mese di giugno 2019 (salvo proroghe), 2.000 euro di sconto in caso di permuta o rottamazione grazie all'iniziativa MegaBonus Fiat.

PANDA EASYPOWER Focus ora sulla cugina a Gpl. Fiat Panda EasyPower è equipaggiata del più tradizionale 4 cilindri 1.2 da 69 cv e 102 Nm. La perdita di potenza nel passaggio da una forma di alimentazione all'altra, a differenza del metano è quasi impercettibile. 6,5 l/100 km il consumo combinato quando l'auto avanza a GPL, 5,1 l/100 km in caso di marcia a benzina. 30,5 litri la capacità delle bombole di gas, 37 litri quella del serbatoio di verde: significa che Panda 1.2 EasyPower possiede un'autonomia complessiva di oltre 1.100 km (450 km a GPL + 700 km a benzina). Listino a partire da 14.550 euro (allestimento Easy), cifra che cresce a quota 15.500 euro in caso di versione Lounge. Esattamente come per Panda a metano, sconto di 2.000 euro in presenza di rottamazione o permuta per tutto il mese di giugno 2019.

METANO VS GPL Sin qui, l'identikit a tavolino. Sotto il profilo dell'impiego quotidiano, le differenze tra Panda a metano e Panda a GPL si esprimono invece in chiave di performance (leggermente più brillante la Natural Power) e di capillarità della rete di rifornimento. Più esteso il network delle stazioni che erogano GPL (circa 4.000 sull'intero territorio nazionale), più limitata e concentrata al Nord Italia la diffusione di hotspot per il "pieno" di metano (1.300 stazioni di servizio, alcune delle quali abilitate anche al rifornimento self service). Quanto si risparmia, viaggiando a gas, rispetto alla benzina? Incrociando prezzi alla pompa ed efficienza termica, col GPL l'indice si abbassa del 45% circa, mentre col metano raggiunge il 55-60%. Capitolo sicurezza: nella (assai remota) eventualità di una perdita di combustibile, il metano (dal peso specifico inferiore all'aria) sale in atmosfera, mentre il GPL (al contrario, più pesante) ristagna. Da qui il divieto di parcheggio in rimesse sotterranee oltre il livello -1.

QUESTIONE BOMBOLE Infine, la manutenzione ordinaria. Fiat Panda a GPL non richiede alcuna revisione periodica delle bombole, salvo la loro sostituzione al compimento dei 10 anni di età. Più complessa la prassi relativa a Panda a metano: bombole da sottoporre a revisione ogni 4 anni, mentre la sostituzione non è necessaria prima dei 20 anni. A seconda della chiave di lettura, ambedue i modelli presentano insomma pro e contro. La scelta dovrà essere perciò calibrata in base a budget di spesa iniziale, chilometraggio annuo, località di residenza.