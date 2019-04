Autore:

Matteo Gallucci

360° CONNECTED L’auto più venduta in Italia tende la mano al giovane pubblico proponendosi come la city-car più connessa del segmento. Grazie alla partnership con WIND arriva sul mercato la nuova Fiat Panda Connected by Wind, la versione che dispone del Windpack ovvero un router wi-fi e una Sim dati da 50 GB di traffico al mese per un anno. Cosa succede dopo i 12 mesi di prova gratuita? Wind provvederà a contattare direttamente il nuovo cliente per offrire un piano commerciale dedicato con la possibilità di recedere e rinunciare al servizio senza penali. Il porte aperte dedicato alla nuova Fiat Panda è fissato per il weekend del 13 e 14 aprile in tutte le concessionarie Fiat al prezzo di lancio di 9.950 euro.

COME FUNZIONA La Panda Connected by Wind è dotata del router Wi-Fi “WebPocket 4G” che rende la vettura un hot-spot su ruote dove poter connettere fino a 15 dispositivi alla massima velocità disponibile. Così si potrà navigare su Internet in tutta Europa con una rete senza fili dedicata sfruttando l’offerta personalizzata da Wind per i clienti di Panda Connected. Inoltre è possibile utilizzare tutte le funzioni dell’app Uconnect, a partire dalla navigazione Waze, streaming musicale e internet radio. Il router ha una batteria integrata che permette di sfruttarlo anche fuori dall’auto, per essere sempre connessi.

LIVREA WIND A livello estetico la nuova Panda si contraddistingue per una livrea dedicata bianca con tetto nero e cover degli specchietti retrovisori arancioni, su base telaio Panda City Cross. Badge specifico con il numero celebrativo “120” e la scritta “Connected by Wind”, oltre al trattamento nero lucido per lo skid plate, le maniglie delle porte e i cerchi bicolore da 15”. Per l’occasione Fiat ha “condiviso” con Wind il suo testimonial di Panda per eccellenza: l'attore, presentatore e cantante Fabio Rovazzi che ha curato la parte creativa di una serie di spot dedicati alla Panda Connected by Wind in collaborazione con il regista Maccio Capatonda.