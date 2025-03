Elvia98, la targa salva-pedoni. Semplice ma geniale? Video demo

Un dispositivo che "parla" col traffico: pedoni, ma non solo. Ideato da Angelo Marangoni, Elvia98 è in attesa di omologazione

Di dispositivi per la sicurezza, anche a tutela dei pedoni, nel 2025 le automobili sono già ben equipaggiate. Manca un ADAS rivolto esplicitamente ai cosiddetti utenti deboli.

Che sia Elvia98 la formula magica? Capiamone qualcosa in più.

COS'È ELVIA98

Elvia98: idea geniale?

Ammesso che tu non ne abbia già sentito parlare, Elvia98 è il nome di un dispositivo luminoso brevettato che permette ai pedoni in attraversamento di sapere in anticipo se un’auto sta frenando, o se - al contrario - il conducente è distratto (e quindi, attraversare non è buona idea).

La paternità di Elvia98 spetta all’imprenditore veronese Angiolino Marangoni, noto per le sue numerose invenzioni in ambito di sicurezza.

Come funziona

Elvia98 è un kit universale applicabile a qualsiasi veicolo. Il sistema comprende:

due dispositivi luminosi posizionati sotto le targhe anteriore e posteriore;

posizionati sotto le targhe anteriore e posteriore; un box di controllo che ne regola il funzionamento.



Elvia98 comunica anche con le auto che seguono

La sua utilità si manifesta quando il conducente preme il freno:

davanti, si accende una scritta verde lampeggiante con il messaggio “Salvavita pedone” , avvisando chi sta per attraversare la strada che l’auto si sta fermando.



, avvisando chi sta per attraversare la strada che l’auto si sta fermando. dietro, compare il messaggio “Ostacoli pericolo”, avvertendo il conducente del veicolo posteriore di non tentare sorpassi pericolosi.



Un breve video aiuterà a capire: clicca Play sulla foto di cover.

Elvia98, il salva-pedone

Funziona? La testimonianza del taxista

Tra i primi a installare Elvia98 figura Denis Soso, taxista veronese che si è fatto promotore del dispositivo:

''Per chi guida tutto il giorno in città, la sicurezza stradale è essenziale. Proteggere i pedoni è una priorità, e un sistema come questo, che rende più visibili le intenzioni del conducente, può fare davvero la differenza'', afferma Soso.

Attualmente, i comuni autoveicoli di serie sono dotati di circa venti luci: nessuna di esse è però pensata per comunicare direttamente con i pedoni.

La stessa frenata automatica d’emergenza, obbligatoria dal 2020, non ha del tutto risolto il problema degli incidenti pedonali. Cioè di una autentica piaga quotidiana.

INCIDENTI CON PEDONI: I NUMERI

Incidenti con pedoni in aumento

Le statistiche diffuse da ASAPS, l’Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale, sono a dir poco inquietanti.

Ogni 18 ore, in Italia, una persona perde la vita sulle strisce pedonali.



Nel 2024, il numero delle vittime è salito a 475 , registrando un aumento del 7,9% rispetto all'anno precedente.



, registrando un aumento del 7,9% rispetto all'anno precedente. Il 53% delle vittime aveva più di 65 anni e tra loro si contano anche 15 minorenni.



Buona parte dei pedoni viene travolto sulle strisce pedonali .



. Oltre 50 casi di pirateria stradale, pari a quasi il 10% degli investimenti mortali.



casi di pirateria stradale, pari a quasi il 10% degli investimenti mortali. Le regioni con il maggior numero di decessi sono la Lombardia, con 79 vittime, il Lazio, 59, e la Campania: (53).



Un appello alle istituzioni

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, Marangoni ha avviato una campagna di sensibilizzazione, scrivendo al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e all’europarlamentare veronese Paolo Borchia.

''Voglio che i pedoni possano capire se un automobilista si fermerà o meno'', spiega Marangoni. ''Non esiste ancora un dispositivo che protegga i pedoni in caso di distrazione del conducente, e questo può essere fatale. Dobbiamo insegnare questi concetti nelle scuole, perché tutti devono sapere come ridurre i rischi quando attraversano la strada''.

Angiolino Marangoni, l'inventore di Elvia98

Attualmente, Marangoni è in attesa di risposte dal Ministero per ottenere l’omologazione del dispositivo.

''C’è un vuoto normativo da colmare'', afferma. ''Si è investito nell’alcolock, ma la sicurezza dei pedoni viene ignorata. Un sistema semplice come Elvia98 potrebbe salvare vite, rendendo i pedoni veggenti e consapevoli delle intenzioni degli automobilisti. Dobbiamo parlarne nelle scuole e informare i ragazzi sui rischi reali della strada''.

Sicurezza pedoni: svolta in vista?

Elvia98 rappresenta indubbiamente una soluzione innovativa per ridurre il numero di incidenti sulle strisce pedonali. L’invenzione di Marangoni potrebbe salvare molte vite, a patto che ottenga il riconoscimento necessario dalle istituzioni. Nel frattempo, la sua campagna di sensibilizzazione continua.

Voi che ne pensate? Vi sentireste più sicuri, a conoscere in tempo reale le intenzioni del guidatore? Il dibattito è aperto.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 13/03/2025