Fratelli Giacomel celebra il secondo compleanno della filiale Audi di Lodi

ANNIVERSARIO DA CELEBRARE Un marchio di successo come Audi non può fare a meno di dealer altrettanto affermati, che siano in grado di restituire tutta la percezione di affidabilità, qualità e assistenza proprie del brand tedesco e la rete vendita Fratelli Giacomel è un caposaldo di questa filosofia. Dalla sede storica di Assago ad altre location in Lombardia come quella di Pavia, gli autosaloni Giacomel si sono affermati negli anni e la filiale Audi di Lodi, alle porte di Milano, ha celebrato lo scorso 22 giugno un nuovo traguardo: il suo secondo anniversario. Per l’occasione, è stato organizzato un evento riservato ai lodigiani, un momento di condivisione e partecipazione per esprimere gratitudine a tutti coloro che hanno dato fiducia al dealer in questi 24 mesi di lavoro, nonostante il contesto globale incerto e in continuo cambiamento.

Audi Lodi Fratelli Giacomel: i festeggiamenti per il 2° compleanno UN PIANO AMBIZIOSO La filiale di Audi Lodi fa parte del progetto di Fratelli Giacomel di essere uno Urban Mobility Hub, cioè un luogo dove vivere un’esperienza immersiva, in cui le persone possono incontrarsi e condividere la propria passione per la mobilità. Una serata speciale, quella del 22 giugno scorso, accompagnata da momenti di convivialità grazie al light buffet offerto in collaborazione con il ristorante La Coldana e una degustazione di vini a cura della Cantina Panizzari, due realtà nate e radicate nel territorio lodigiano, naturalmente toccando con mano tutti i nuovi modelli della gamma Audi esposti in autosalone.

LE DICHIARAZIONI “Diventare un punto di riferimento sul territorio dei consumatori alla ricerca di servizio di mobilità: è questo il nostro obiettivo. La nostra realtà è, e vuole continuare ad essere, sempre al fianco del cliente soprattutto nei momenti di cambiamento come quello che stiamo vivendo. D’altronde, la mobilità per definizione è cambiamento: il suo progresso non si arresta mai. E Fratelli Giacomel è entusiasta di poter proseguire su questa strada”, ha dichiarato Alberto Giacomel, Direttore Generale di Fratelli Giacomel.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 23/06/2022