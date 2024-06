Sei sicuro di sapere quali sono le auto più vendute al mondo?

Sono numerose le ragioni per le quali il suo primato è un vero e proprio caso storico. Non solo è l'auto più venduta in tutto il mondo nel 2023, ma è anche la prima auto 100% elettrica a raggiungere il primato. Last but not least, è anche l'auto più ''giovane'' a scalare il gradino più alto del podio. Dai, lo sanno tutti che il titolo di best seller, nel 2023, lo ha conquistato Tesla Model Y. Il SUV elettrico del marchio di Elon Musk ha scritto una importante pagina di storia per essersi messo alle spalle concorrenti di maggiore tradizione, ma anche per averlo fatto in così poco tempo dalla sua prima comparsa sul mercato, che risale al 2019.

Tesla Model Y, prima auto elettrica a ricevere il titolo di best seller

Y FACTOR Secondo le statistiche Jato Dynamics, rielaborate da Motor1 UK, lo scorso anno il SUV di medie dimensioni Tesla è stato venduto in 1,22 milioni di unità. Cioè il +64% rispetto al 2022, cioè circa +480.000 unità su base annua. Si aggiunge quindi un altro record: nessun'altra automobile ha mai registrato un simile tasso di crescita in soli 12 mesi. Senza contare che Tesla Model Y non è nemmeno in vendita in tutti i mercati del globo. Se Model Y è la numero uno, quali auto popolano il resto della Top 10? Facciamo che ci spingiamo anche oltre e riportiamo una Top 25, così si ha un quadro ancora più completo.

Honda Civic: sempre tra le più vendute al mondo

MOSTRI SACRI Dietro a Tesla Model Y si piazzano, scaglionati, cinque modelli di Toyota, una habitué di questo genere di graduatorie. Il gigante giapponese sfrutta la eterna popolarità di RAV4 in Cina e Nord America (ed è l'unica altra auto ''milionaria''), i lusinghieri risultati di Corolla (la berlina scende di due posizioni a causa della crescente domanda mondiale di Corolla Cross), la solidità di Camry (la berlina taglia M più venduta al mondo), infine le peformance del pickup Hilux, il veicolo più popolare nei mercati emergenti. Toyota a parte, spicca la presenza di Honda (forte in Asia e in Nord America), i cui assi nella manica si chiamano CR-V, Civic, Accord e HR-V. Quanto a Ford, l'Ovale si ferma al settimo posto: benché non in vendita in gran parte del mondo, il truck F-150 negli Stati Uniti e in Canada è sempre un ''must''. Più indietro i suoi rivali di sempre, Chevrolet Silverado (16° posto) e RAM 1500 (18°).

Toyota RAV4: dopo Tesla Model Y, è lui il più amato al mondo

HIGHLIGHT Il secondo veicolo elettrico più venduto al mondo è ancora una Tesla, la berlina Model 3, al decimo posto, con volumi in crescita del 5% grazie all'introduzione del restyling. Non solo americane e giapponesi: in Top 25 nel 2023 entrano anche i Costruttori cinesi. Entra, almeno, BYD, che piazza la berlina ibrida Qin, molto apprezzata in patria, il SUV di medie dimensioni Song Plus, infine il SUV compatto Yuan Plus / Atto 3, il modello che registra la crescita annua maggiore (+119% rispetto al 2022). E le europee a noi tanto familiari? Sorpresa: solo due modelli figurano in Top 25. Sono Volkswagen Polo e Volkswagen Jetta. Indizi dei tempi che cambiano? Qui sotto, a voi l'elenco. Posizione, nome e cognome modello, volumi di vendita 2023.

Volkswagen Polo, prima tra i modelli made in Europe

TOP 25 (20023)

MARCA E MODELLO VENDITE GLOBALI 2023 1. Tesla Model Y 1.223.000 2. Toyota RAV4 1.075.000 3. Honda CR-V 846.000 4. Toyota Corolla Sedan 803.000 5. Toyota Corolla Cross 716.000 6. Toyota Camry 651.000 7. Ford F-150 624.000 8. Toyota Hilux 605.000 9. Nissan Sentra 534.000 10. Tesla Model 3 509.000 11. Honda Civic Sedan 479.000 12. BYD Qin 474.000 13. Nissan X-Trail 462.000 14. Honda Accord 451.000 15. Hyundai Tucson 423.000 16. Chevrolet Silverado 412.000 17. Hyundai Elantra 399.000 18. RAM 1500 374.000 19. BYD Song Plus 370.000 20. Volkswagen Polo 364.000 21. Volkswagen Jetta 362.000 22. Mazda CX-5 357.000 23. BYD Yuan Plus / Atto 3 356.000 24. Suzuki Swift 354.000 25. Honda HR-V 336.000

Fonti: Jato Dynamics, Motor1 UK

Pubblicato da La Redazione, 28/06/2024