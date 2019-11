CAR IN BLACK Una psicosi collettiva, quella che contagia gli italiani in occasione del singolo giorno più goloso dell'anno solare. Giovani e adulti sono ghiotti di abiti alla moda e di accessori tecnologici, tuttavia non è da ieri che di Black Friday si è ammalato anche il mondo auto. Non tutti i marchi celebrano il Venerdì Nero con lo stesso grado di entusiasmo: per quanto in larga parte emotivo, l'acquisto di un'automobile è indubbiamente meno impulsivo, che non quello di un device come un iPhone o l'ultima versione di Amazon Alexa. Ma alcune Case non resistono, e anche per l'edizione 2019 propongono occasioni interessanti. Ecco quali (pagina in costante aggiornamento).

BMW Sconti dal 40% al 50% su un determinato pacchetto di manuntenzione ordinaria Servizio di Valore BMW, valido per gli esemplari con almeno 4 anni di anzianità. Prenotando online tramite BMW Service Check-in, oppure via BMW Connected App, pacchetto BMW Oil Inclusive a 290 euro anziché 349 euro. Per tutta la settimana del Black Friday, infine, sconto del 30% su tutti i servizi digitali BMW ConnectedDrive.

DACIA Senza un'icona come Duster il mercato auto non sarebbe mai la stessa cosa, Dacia ne è ben conscia e sfrutta l'onda anomala Black Friday per insaporire ancor di più l'offerta attiva per il mese di novembre, quella cioè grazie alla quale mettere le mani sullo sport utility "low cost" più trendy che ci sia versando solo 5 euro al giorno (cioè l'equivalente di 150 euro al mese). Con solo 1 euro in più (ecco il Black Friday deal) hai Duster GPL in pronta consegna e senza anticipo. 6 euro al giorno (180 euro al mese) per guidare Dacia Duster nella sua versione più ecologica.

FCA Acquisto, ma anche noleggio. Il Black Friday 2019 firmato Leasys (operatore di mobilità a 360 gradi controllato da FCA Bank) riguarda innanzitutto l'innovativa formula ispirata alla "subscription economy": dal 29 novembre al 2 dicembre, l'iscrizione al servizio Leasys CarCloud (l'abbonamento che permette di cambiare veicolo a seconda delle necessità del momento) costa 149 euro anziché 199 per Leasys CarCloud 500 e 179 euro anziché 249 per Leasys CarCloud Renegade e Compass. Per quanto riguarda invece gli sconti riservati al noleggio settimanale e weekend, nei giorni che intercorrono tra il Black Friday e il Cyber Monday il costo per una settimana di utilizzo di una Renegade o di una Compass è di 109 euro anziché 149. Per il fine settimana, 36 euro anziché 49. Per gli appassionati Jeep, Leasys confeziona infine un'ulteriore promozione che vede il primo giorno di noleggio al costo di 14 euro anziché 19 euro.

HONDA Fino a lunedì 2 dicembre, su Honda CR-V Hybrid con la promozione "Black Days" hai 5 anni di garanzia a km illimitati.

HYUNDAI Il Costruttore coreano si rivolge agli automobilisti che il Black Friday lo attraversano con eccessivo stress, e offre loro due modelli ibridi a condizioni molto vantaggiose. Fino al 30 novembre 2019, Hyundai Kona Hybrid da 160 euro al mese a interessi zero (anticipo di 5.410 euro), anche senza permuta o rottamazione. Idem Hyundai Tucson Hybrid, rate da 215 euro a zero interessi, anticipo di 5.800 euro.

MINI Idem come per il marchio BMW. Sconti fino al 50% su un pacchetto di manuntenzione ordinaria Mini Re-Generation sugli esemplari con almeno 4 anni di vita. Prenotando inoltre entro venerdì 29 novembre tramite il servizio Service Check-in, pacchetto Mini Oil Inclusive scontato di 29 euro (190 euro).

RENAULT Il magnetico logo del Black Friday campeggia a fianco della popolare sagoma di nuova Captur. Già in promo a partire da 11.450 euro in edizione Life TCe 90 (in caso di finanziamento e su vetture in pronta consegna), quindi scontato di 2.000 euro, fino a fine novembre il Suv compatto regala al proprio usato 1.000 euro di extra valutazione (immatricolazione successiva al 2010, di proprietà da almeno 6 mesi).

SEAT Il Suv compatto Arona Black Edition a 139 euro al mese, il maggiore Ateca Black Edition a 199 euro al mese, infine Seat Leon Black Edition da 169 euro al mese.

SKODA Più mirata e rivolta ai proprietari la campagna del brand ceco, che in occasione del venerdì più pazzo del 2019 propone uno sconto del 30% sul tagliando, cambio olio incluso. Per accedere alla promozione è necessario essere iscritti al programma Skoda SuperCard: si scarica dal sito internet il relativo codice, lo si presenta presso un Centro assistenza della rete, e l'affare è in cassaforte.

SUZUKI In occasione del Black Friday, Suzuki offre l’opportunità di acquistare abbigliamento e accessori con speciali vantaggi nel suo negozio virtuale online. Fino a lunedì 2 dicembre, inserendo il codice promozionale, si riceve automaticamente al momento del pagamento uno sconto del 15%. La campagna vale anche per l’abbigliamento e per gli accessori moto.

TOYOTA Si chiama Black Friday Plus Pack ed è un pacchetto di personalizzazione del crossover C-HR in chiave sicurezza. A 1.300 euro anziché 2.980 euro, il servizio di recupero LoJack in caso di furto più un set di ruote invernali con cerchi in lega, pneumatici winter Yokohama BlueEart, sensori di pressione originali Toyota. Su nuova Corolla e nuova RAV4, invece, il Plus Pack (che in questo caso include anche navigatore Toyota Touch 3 with Go Plus) è in promo a 1.500 euro anziché a 4.080 euro.