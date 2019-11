Autore:

Claudio Todeschini

VIA UN SUV, DENTRO UN ALTRO Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato come va il Renault Captur MY2020, il nuovo modello del SUV compatto della casa francese. Se proprio non ce la fate ad aspettare, però, Renault ha pensato anche a voi con una promozione sugli esemplari MY 2019 in pronta consegna nelle concessionarie. Ecco in dettaglio di cosa si tratta.

PROMOZIONE PER IL MY19 Il modello di Captur in promozione è quello prossimo al pensionamento, ed è sempre un elemento da tenere in considerazione: al netto delle novità estetiche che lo rendono più moderno, il modello in arrivo è più grande, più spazioso e con una dotazione tecnologica moderna e maggiormente votata alla sicurezza.

QUANTO SI RISPARMIA? La promozione, valida fino alla fine di novembre, si applica a tutta l’attuale gamma Captur ed è vincolata alla stipula di un finanziamento. A mo’ di esempio, il modello base Captur Life TCe 90 è proposto a 11.450 euro invece dei 16.650 euro del listino ufficiale. Facendo qualche conto, però, e leggendo con attenzione l’informativa promozionale, scopriamo che la cifra da sborsare ammonta in realtà a 14.601 euro, così suddivisa: è previsto un anticipo di 2.750 euro e una quota finanziata di 11.851,77 euro in 60 rate da 197,53 euro (TAN 5,49%, TAEG 8,21%). In questi 11mila e rotti euro è compreso il finanziamento vero e proprio della vettura di 8.700 euro che, con l’anticipo, porta effettivamente la cifra d’acquisto agli 11.450 euro citati nell’offerta. La spesa extra comprende le spese per il finanziamento protetto e il Pack Service: un anno di assicurazione furto e incendio, un anno di Kasco e assicurazione per il guidatore ma, più di tutto, l’estensione di garanzia a 5 anni o 100.000 km.

CALCOLATRICE ALLA MANO A conti fatti, insomma, lo sconto “reale” è di circa 2.000 euro, ma l’estensione di garanzia è un ottimo incentivo a valutare con attenzione la proposta di Renault. Aggiungiamo anche la promozione Black Friday che, fino alla fine del mese, supervaluta l’usato dato in permuta di ulteriori 1.000 euro oltre al valore di quotazione. La macchina da “dare dentro” dev’essere stata immatricolata dopo il primo gennaio 2011, e di proprietà dell’acquirente da almeno sei mesi.

ATTENZIONE ALL’OMOLOGAZIONE Quasi tutti i modelli dell’attuale gamma di Renault Captur sono omologati Euro 6d-TEMP, ma alcuni sono ancora marchiati Euro 6C. In particolare, quelli con il 1.4 turbodiesel da 90 CV e contraddistinti dalla sigla dCi 90, negli allestimenti Life, Sport Edition, Sport Edition2 e Initiale Paris. Ricordatevene quando vi trovate in concessionaria, tenendo a mente che i diesel Euro 6C acquistati dopo il 31/12/2018 si fermeranno in molte città (come Milano) già nel 2025 e non nel 2028 come gli Euro 6D. Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento.