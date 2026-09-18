Vetri dell’auto graffiati: prima di cambiarli c’è una soluzione più economica da provare

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Un parabrezza segnato dai tergicristalli, opaco per le macchie d’acqua o pieno di piccoli graffi non è necessariamente da sostituire. Esiste infatti un prodotto poco conosciuto che viene utilizzato proprio per la lucidatura del vetro e che può essere interessante anche per chi vuole intervenire autonomamente sulla propria auto. Si tratta dell’ossido di cerio, una polvere abrasiva molto fine utilizzata nella lavorazione e nella lucidatura delle superfici in vetro. Il prodotto di Prounol proposto su Amazon è venduto in confezione da 100 grammi, ha una purezza TREO dichiarata del 99% e una granulometria di 2,5 micron.

Prezzo: 16,14€

Come funziona e a cosa serve l’ossido di cerio

L’ossido di cerio non è un semplice detergente per vetri. La sua funzione è quella di agire come composto lucidante sulla superficie, intervenendo sui segni superficiali, micrograffi, aloni e macchie d’acqua che possono rendere meno trasparente il vetro.

Il prodotto può essere utilizzato sul parabrezza, ma anche su specchi, finestre di casa e altre superfici in vetro. Secondo le indicazioni del produttore è adatto sia al vetro laminato sia a quello temperato. La polvere deve essere miscelata con acqua calda, indicativamente tra 30 e 50 °C, fino a ottenere una pasta. Per la lavorazione viene indicato l’impiego di un tampone in feltro abbinato a una lucidatrice rotativa, mantenendo umida la superficie durante il trattamento.

Il punto importante riguarda però le aspettative. L’ossido di cerio è pensato per graffi leggeri e segni superficiali. Se il graffio è abbastanza profondo da essere percepito passando l’unghia, il semplice trattamento con la polvere non è sufficiente e il produttore indica una preventiva lavorazione con carta abrasiva ad acqua. La confezione contiene 100 grammi di polvere lucidante a base di ossido di cerio. La granulometria dichiarata è di 2,5 micron con una tolleranza di ±0,25 micron, mentre la purezza TREO indicata dal produttore è pari o superiore al 99%.

Il formato in barattolo di alluminio richiudibile è pensato per conservare la polvere tra un utilizzo e l’altro. La confezione include anche una guida eBook accessibile tramite QR code, con istruzioni sulla preparazione della miscela e sulla procedura di lucidatura. Tra gli impieghi indicati rientrano parabrezza, finestre, specchi, box doccia, acquari, piani in vetro e vetri di orologi. Il prodotto è invece dichiarato non adatto a plastica, acrilico e lenti con particolari rivestimenti.

Un prodotto utile per recuperare un parabrezza segnato

Il principale vantaggio è la possibilità di intervenire su un problema estetico e funzionale senza ricorrere immediatamente alla sostituzione del vetro. Una superficie più pulita e lucida può anche migliorare la visibilità, soprattutto quando i segni diventano evidenti con il sole basso o con i fari delle auto che arrivano in senso opposto.

La granulometria fine da 2,5 micron è pensata per una lucidatura del vetro, mentre il formato da 100 grammi consente di effettuare più interventi nel tempo. È quindi un prodotto interessante soprattutto per chi ha una seconda auto, una vettura datata o si occupa abitualmente della manutenzione del proprio veicolo. Va però considerato che non è un prodotto “spruzza e pulisci”. La preparazione della miscela e soprattutto l’utilizzo corretto del tampone e della lucidatrice sono determinanti per evitare di ottenere un risultato non uniforme.

Prezzo: 16,14€

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