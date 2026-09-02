Torna la mostruosa Bristol Fighter. Sai di che si tratta?

Piccola stella dell'automobilismo britannico più eccentrico e di nicchia, Bristol Cars ha deciso di riaffacciarsi sulla scena internazionale non con un foglio bianco o con l'ennesimo crossover elettrico, bensì andando a completare un capitolo rimasto sospeso nel tempo: quello della Bristol Fighter, la supercar a due posti con porte ad ala di gabbiano nata nei primi anni 2000.

Un motore V10 da 8.0 litri e le storiche porte ad ala di gabbiano

Sotto la carrozzeria profilata — chiaramente influenzata dalle origini aeronautiche del marchio — si nasconde un'impostazione meccanica decisamente esagerata. La Fighter è spinta da un imponente motore V10 da 8.0 litri, in grado di erogare 532 CV nella configurazione standard oppure 608 CV nella variante più spinta, per una velocità massima dichiarata che tocca i 338 km/h.

Nonostante le prestazioni da supercar pura, la filosofia di casa Bristol ha sempre puntato a combinare queste cifre con la raffinatezza e il comfort di una gran turismo pensata anche per le lunghe percorrenze. Tra l'impostazione a due posti secchi, la silhouette bassa e le scenografiche porte ad ala di gabbiano, la vettura rimane uno degli oggetti a quattro ruote più anticonvenzionali mai prodotti Oltremanica.

Bristol Fighter, il motore V10

Solo cinque esemplari ricavati da telai originali dell'epoca

L'occasione per il grande ritorno è stato il palcoscenico del concorso d'eleganza di Salon Privé a Blenheim Palace, evento che coincide con l'80° anniversario della prima automobile del marchio, la Bristol 400 completata nel 1946 (a un anno dalla nascita della società nel 1945 come spin-off della Bristol Aeroplane Company).

La vettura mostrata allo stand è stata completata partendo da uno dei telai originali dell'epoca rimasti inutilizzati nello stabilimento dopo lo stop alla produzione avvenuto nel 2011. Questo primo esemplare si presenta in una veste nera con interni in pelle color tan, ma il progetto non si ferma qui: rimangono altri quattro telai dell'epoca, pronti per essere assemblati e personalizzati su misura per altrettanti collezionisti. Le auto potranno essere ordinate sia con guida a destra sia a sinistra e saranno esportabili nei principali mercati internazionali.

Una storia interrotta nel 2011 e una dirigenza che conosce il passato

La storia recente di Bristol Cars è stata piuttosto travagliata. Dopo l'amministrazione controllata del 2011, i diritti del marchio erano passati alla Kamkorp Autokraft, che nel 2016 aveva svelato il concept della Bullet senza però riuscire mai a portarlo in produzione. Nel mondo si stima che esistano appena 15 esemplari della Fighter originale, quasi tutti custoditi all'interno di collezioni private.

Oggi la rinascita del brand è guidata dal proprietario Paul King, affiancato nel ruolo di Presidente da Richard Hackett, figura chiave dell'azienda ai tempi dello storico patron Tony Crook. La produzione di questi ultimi cinque esemplari avverrà nel Regno Unito in collaborazione con un partner industriale specializzato in serie ultralimitate, segnando il primo vero passo concreto verso il futuro del marchio britannico.

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