Praga Bohema: l'hypercar ceca da 700 CV conquista The Grand Tour

L’hypercar Praga Bohema raccoglie consensi unanimi nel corso dell’ultimo episodio di The Grand Tour. Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May sono rimasti colpiti dalle potenzialità dell’auto ceca. Praga Bohema è stata una delle protagoniste di Eurocrash, 2° episodio della 5° stagione del programma ideato dal celebre trio inglese e disponibile su Prime Video. Guidando la Bohema sul rettilineo di un aerodromo in Slovacchia, James May ne ha elogiato la risposta dello sterzo e le impressionanti doti d’agilità e accelerazione. ''Un capolavoro d’ingegneria davvero impressionante''', l’ha definita Jeremy Clarkson.

James May osserva Praga Bohema

TIRATURA LIMITATISSIMA Girato nell'estate del 2022, l’uscita di Eurocrash coincide con l’inizio della produzione dell’auto che sarà realizzata in 89 unità da 1,3 milioni di euro l’una, presso lo stabilimento situato nella capitale Ceca. ''Ha uno sterzo incredibile. Non ho mai bisogno di spostare le mani dalla posizione 9:15. Ovviamente l’accelerazione è stratosferica, gli ingegneri Praga non hanno puntato tanto sulla velocità massima, quanto invece sulla riduzione dei pesi e sull'agilità. È meraviglioso... è semplicemente meraviglioso'', sono state le parole a caldo di Capitan Lento (qui James May che si schianta in A Scandi Flick).

Il team di The Grand Tour osserva Praga Bohema

PESO PIUMA L’uso intensivo del carbonio ha permesso ai tecnici di Praga Bohema di limitare il peso, che si ferma infatti a soli 982 kg, la velocità massima dichiarata poi è superiore ai 300 km/h. Il motore invece, un 4 litri V6 biturbo, è lo stesso che equipaggia Nissan GT-R e sviluppa una potenza di circa 700 CV per 724 Nm di coppia. Il tutto viene scaricato sull’asse posteriore tramite una trasmissione sequenziale Hewland a 6 velocità. Le soluzioni aerodinamiche consentono all’auto di generare (a 250 km/h) una deportanza pari 900 kg, incollando letteralmente l’auto all’asfalto nelle curve veloci.

Praga Bohema: il posteriore

SODDISFAZIONE ''Guidare la Bohema è un'esperienza unica. Non ricordo di aver guidato un'auto stradale così simile a un'auto da corsa'', ha commentato Romain Grosjean, ex-pilota di F1 coinvolto nello sviluppo dell’auto. ''Tutto il team Praga segue da sempre Top Gear e The Grand Tour, siamo davvero orgogliosi di essere riusciti a stupire James, Jeremy e Richard. Sentirli lodare l'ingegneria e il design dell'auto è davvero qualcosa di entusiasmante'', ha commentato Mark Harrison, Direttore vendite e marketing di Praga Automotive.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 19/06/2023