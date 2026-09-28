Milano, novità per Area B e Area C: cosa cambia

Cambiano alcune regole che riguardano le deroghe per l'accesso ad Area B a Milano. Attualmente, il regolamento prevede per i residenti e per le imprese con sede operativa in città 25 giorni di deroga annuali. Previsti, invece, 5 giorni di deroga per i non residenti e per tutte le imprese con sede operativa fuori dalla città. Adesso, l'utilizzo delle deroghe sarà più semplice ma solo per chi vuole usufruirne in maniera limitata. Per i primi 5 giorni non sarà infatti più necessario registrare le targhe del veicolo all'interno del portale Area B.

Infatti, il sistema, grazie alle telecamere della ZTL, riconoscerà immediatamente la targa e il sistema andrà a scalare automaticamente le giornate di deroga dal proprio massimale.

La registrazione serve dal sesto giorno

Per i residenti che intendono usufruire di tutte le 25 giornate di deroga, dopo i primi 5 giorni sarà necessario procedere con la registrazione per poter sfruttare le giornate rimanenti. Insomma, il Comune di Milano ha voluto rendere più semplice poter utilizzare le prime giornate di deroga senza dover effettuare registrazioni, limitando così gli oneri amministrativi. Per chi vuole invece usufruire di tutte le deroghe, rimane l'obbligo di registrazione al portale Area B.

Novità per Area C

Le novità non si limitano ad Area B perché ci sono alcune ulteriori novità che riguardano Area C. Di che tipo? Da aprile 2027 i titoli d'accesso giornalieri agevolati a 4,5 euro al posto di 7,5 euro, si potranno acquistare e attivare in modalità esclusivamente digitale per chi parcheggia nelle autorimesse convenzionato all'interno della ZTL. Iniziativa che permetterà di ridurre i costi relativi alla stampa e gestione dei titoli d'accesso cartacei. Quelli già acquistati potranno comunque essere utilizzati senza problemi entro il 31 marzo 2027.

Fonte: Milano Today

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