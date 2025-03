Moto e scooter Euro 0 liberi di circolare a Milano (Euro 2 se a 2 tempi)

Milano, stop ai limiti per i motocicli: il Comune revoca il divieto di circolazione per moto, scooter e ciclomotori fino a Euro 5

Il Consiglio comunale di Milano ha deciso di revocare definitivamente le restrizioni alla circolazione per moto, scooter e ciclomotori con specifiche classi di omologazione ambientale.

Il divieto, inizialmente previsto per alcune categorie di veicoli, non sarà più in vigore, permettendo così la libera circolazione senza limitazioni.

ZTL a Milano: rinviato il divieto alla circolazione per alcuni veicoli

La delibera del Comune annulla i precedenti divieti per le seguenti categorie di veicoli:

Motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5;

Motocicli e ciclomotori a gasolio Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5;

Motocicli e ciclomotori a benzina quattro tempi Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5.

Con questa decisione, il calendario di blocchi del traffico programmati per queste categorie di veicoli viene revocato definitivamente.

ZTL a Milano: moto e scooter più vecchi potranno circolare ancora

La revoca del divieto si basa su diversi fattori:

Impatto ambientale ridotto dei motocicli

Secondo quanto riportato dalle normative istitutive della LEZ (Low Emission Zone) Area B e della normativa Area C, il livello di emissioni dei motocicli e ciclomotori è considerato inferiore rispetto ad altri veicoli a motore. Questo ha portato alla proroga della circolazione per i mezzi meno inquinanti fino al 1° ottobre 2025.

Petizione popolare e interesse dei cittadini

Un altro fattore chiave è stato l’interesse manifestato dai cittadini. Una petizione pubblica ha raccolto circa 20.000 firme, dimostrando un forte consenso popolare a favore della revoca delle limitazioni alla circolazione dei motocicli di recente costruzione.

Con questa decisione, i proprietari di motocicli e ciclomotori che rientrano nelle categorie sopra elencate potranno continuare a circolare liberamente senza restrizioni, anche nelle aree a traffico limitato previste dalle normative precedenti.

ZTL a Milano: motoveicoli più anziani e diesel euro 6 circoleranno fino a ottobre 2025

Quali motocicli possono circolare senza restrizioni?

Tutti i motocicli e ciclomotori Euro 2, Euro 3, Euro 4 ed Euro 5 a due tempi e a gasolio, nonché i motocicli a benzina quattro tempi dalla classe Euro 0 fino a Euro 5.

Quando entra in vigore la revoca del divieto?

La revoca è immediatamente esecutiva con la delibera del Consiglio comunale. Non è più previsto un calendario di limitazioni.

Le restrizioni potrebbero essere reintrodotte in futuro?

Attualmente, non sono previste nuove limitazioni. Tuttavia, il Comune potrebbe rivedere le norme in base a eventuali aggiornamenti delle politiche ambientali.

Dove posso trovare informazioni ufficiali sulla normativa?

Consulta il sito ufficiale del Comune per trovare la documentazione completa e approfondisci nei documenti relativi alla regolamentazione della circolazione urbana.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/03/2025