Moto: è caccia al record. L’obiettivo è superare i 640 km/h

Ricky Robinson e il team ACK Attack tentano di superare i 644 km/h sul Salar de Uyuni. La sfida al record di velocità su due ruote

Quando si parla di primati di velocità su due ruote, la linea tra ingegneria estrema e coraggio diventa davvero sottile. Se segui il mondo dei motori, sai bene che spingersi oltre certi limiti richiede anni di affinamento e condizioni ambientali perfette. È proprio con questo spirito che Ricky Robinson si prepara a tornare in sella a un siluro aerodinamico con un unico obiettivo: sfondare la barriera dei 644 km/h (ovvero le 400 miglia orarie).

Il tentativo si terrà nel giro di pochissime settimane sulle distese salate del Salar de Uyuni, in Bolivia. Robinson è già l'uomo più veloce del mondo su due ruote: il suo record attuale di 605,6 km/h, stabilito sul deserto salato di Bonneville nello Utah, resiste imbattuto da ben 16 anni (guarda il video più in basso). Ora, però, il pilota americano ha deciso di alzare ulteriormente l'asticella.

Salar de Uyuni: la pista a 3.650 metri di quota

Per cercare di raggiungere una velocità simile non basta un rettilineo qualsiasi. Il deserto di sale boliviano garantisce una striscia di corsa lunga circa 30 chilometri, indispensabile per dare al mezzo il tempo di accelerare al massimo e poi arrestarsi in sicurezza.

C'è però una variabile decisiva: la quota. Il tracciato si trova a 3.650 metri d'altitudine. Se da un lato l'aria rarefatta gioca a favore dell'efficienza aerodinamica garantendo meno attrito, dall'altro priva il motore del quantitativo d'ossigeno a cui è abituato a livello del mare. Una doppia sfida che costringe i tecnici a rivedere la carburazione e la gestione dei flussi.

La meccanica di ACK Attack: doppio motore e turbo

Il prototipo impiegato si chiama ACK Attack, uno streamliner a due ruote nato dalla mente di Mike Akatiff, proprietario e progettista del team, che lavora a questo progetto da più di vent'anni.

Per superare il problema della rarefazione dell'aria e scaricare a terra una potenza inaudita, la moto sfrutta una configurazione con doppio motore sovralimentato tramite turbocompressore. Questa combinazione permette al veicolo di compensare la perdita di pressione atmosferica in quota e sfruttare appieno la linea ultra-penetrante della carenatura.

L'appuntamento di ottobre e la copertura video

Il tentativo ufficiale sul lago salato è fissato per il mese di ottobre. L'intero percorso di preparazione, i collaudi e la corsa al record saranno raccontati in una serie di video dedicati su YouTube, realizzati in collaborazione con Tory Belleci, storico volto della trasmissione MythBusters.

Se ti affascinano le sfide ingegneristiche ai limiti della fisica, non resta che attendere l'autunno per capire se questo siluro riuscirà a segnare una nuova era per i record di velocità su moto.

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