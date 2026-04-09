Il lato opposto del mercato: quante auto vengono radiate al mese?

Nel linguaggio ACI, “radiazione” significa una cosa molto semplice: un’autoesce ufficialmente dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Può succedere perché viene rottamata, perché viene esportata, o perché il proprietario decide di cancellarla dalla circolazione. Non coincide sempre con la rottamazione, ma spesso è quello il caso più comune.

E a marzo 2026, questo fenomeno ha accelerato parecchio. Siamo andati a curiosare: così, per cambiare prospettiva e non parlare sempre delle vendite auto nuove.

Radiazione, uguale: cancellazione dal PRA

Auto e moto che spariscono: le cifre

Secondo il periodico bollettino Auto‑Trend dell’ACI:

Autovetture radiate: +13,9% (112.729 pratiche)

Motocicli: +12,1%

Totale veicoli: +12,5%

Il tasso di sostituzione – cioè quante auto vengono radiate ogni 100 nuove immatricolate – si ferma a 0,61. In pratica, per ogni 100 auto nuove che entrano, 61 escono. Nel primo trimestre si sale a 0,67.

Un mercato che cambia (e che invecchia)

La crescita delle radiazioni convive con un mercato dell’usato molto vivace: a marzo i passaggi di proprietà, depurati dalle minivolture (i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), sono stati 302.571, contro i 286.547 dello stesso mese dell’anno precedente (+5,6%).

Auto usate, mercato in aumento

Significa che ogni 100 auto nuove se ne vendono 164 usate. E non proprio giovanissime: le vetture tra i 20 e i 29 anni rappresentano il 16,8% dei passaggi, le over 30 arrivano al 3%.

Insomma, l’Italia continua a comprare usato, ma allo stesso tempo inizia – lentamente – anche a liberarsi delle auto più attempate.

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/04/2026