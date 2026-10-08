Sicurezza

Maextro V800, il pedale del freno si rompe durante i test: cosa è successo?

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1 ora fa - Cedono i supporti del freno in 3 test

Maextro V800 finisce al centro delle polemiche in Cina dopo tre cedimenti del supporto del pedale del freno durante test ripetuti
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Maextro V800 al centro delle polemiche in Cina a causa di un problema di sicurezza. Durante un test svolto da Dongchedi, una delle principali testate giornalistiche automobilistiche cinesi, ben 3 esemplari distinti di Maextro V800 hanno subito la rottura completa del supporto del pedale del freno.

Il monovolume di lusso prodotto da Huawei e JAC era impegnato in una serie di test di frenata di emergenza da 100 km/h a 0 km/h condotti su un circuito chiuso.

Come riporta CarNewsChina, il guasto si è verificato in modo del tutto simile su tutti e tre i veicoli di prova. Il primo esemplare ha registrato la rottura al terzo tentativo, il secondo esemplare al quarto e il terzo monovolume non ha superato il secondo tentativo di frenata.

La clamorosa rottura ha portato alla perdita totale della funzionalità del freno a pedale, costringendo chi era al volante a utilizzare la frena d'emergenza azionabile mettendo il veicolo in ''P'', cioè nella modalità parcheggio. Si è passati così da uno spazio di frenata di circa 38 metri in condizioni normali a ben 140 metri. Il manuale d'uso della Maextro V800 afferma esplicitamente che il freno di emergenza utilizzando la modalità ''P'' è destinato alla decelerazione e non può sostituire completamente la frenata convenzionale, evidenziando un rischio significativo di perdita di controllo del veicolo.

I dati dei sensori di forza del pedale hanno indicato che, mentre la forza massima registrata prima del cedimento ha raggiunto i 4.589 N (Newton), il terzo veicolo si è rotto a una lettura di 1.612 N. I collaudatori hanno notato che questo valore è pericolosamente vicino allo standard nazionale, che richiede che i pedali del freno resistano a 2.000 N per 5 secondi senza cedere.

Maextro V800, rottura supporto pedale freno

Cosa può essere successo?

Al momento, Maextro e il suo partner di produzione, JAC Motors, non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale né una conclusione dell'indagine sull'incidente. Una vera causa ancora non è stata identificata ma una prima analisi suggerisce una serie di punti deboli come segni di saldatura in aree soggette a forti sollecitazioni, oltre a uno spessore ridotto del materiale e a un numero insufficiente di nervature di rinforzo, fattori che potrebbero aver contribuito a cedimenti strutturali localizzati.

Azioni JAC a picco

Quanto accaduto ai 3 esemplari della Maextro V800 non è certo passato inosservato in Cina. Il filmato che mostra quanto successo ha scatenato un dibattito sulla sicurezza dei veicoli e sui metodi di prova. Alcuni utenti dei social media hanno chiesto a JAC di avviare un'indagine, mentre altri hanno messo in dubbio che le frenate ripetute ad alta intensità rispettassero gli standard applicabili e che rispecchiassero accuratamente le reali condizioni di guida.

In ogni caso, a seguito della notizia, le azioni JAC sono crollate giovedì, raggiungendo il massimo di ribasso giornaliero, cioè -10%.

Fonte: CarNewsChina

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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