Come le grandi: anche la Testa Rossa per bambini ha il suo configuratore

The Little Car Company, delle auto elettriche per bambini ricchi, lancia il configuratore in realtà aumentata per la Testa Rossa J

Ormai conoscete The Little Car Company, è quell'azienda inglese che realizza repliche elettriche delle auto d'epoca fatte in scala leggermente ridotta, così che sia i ragazzini sia gli adulti le possano guidare: di recente hanno persino lanciato un campionato monomarca! Dopo il configuratore per la Bentley Baby II, il costruttore britannico ha lanciato una piattaforma online analoga per la Testa Rossa J, un'auto per bambini che vale quanto 5 auto vere.

Ferrari Testa Rossa J a confronto con la vera Ferrari Testa Rossa del 1957

PROVALO ANCHE TU Impressionanti sono le repliche, altrettanto impressionante è il configuratore, che è in linea con quanto di meglio abbiamo visto nell'ambito delle supercar. Niente a che vedere con le piattaforme delle auto normali: quella utilizzata da The Little Car Company sfrutta addirittura la realtà aumentata per farvi vedere attraverso il display del vostro smartphone la vostra Testa Rossa nel luogo dove la volete, e di girarci intorno come se fosse un oggetto reale. Non manca, anche in questa rappresentazione in 3D, la possibilità di ingrandire e ridurre virtualmente le dimensioni dell'auto, oltre che di riposizionarla a piacimento. Provate a fotografare il QR code (quadratino a puntini) che vede in basso a destra nelle foto della gallery!

The Little Car Company Testa Rossa J, laterale dall'alto

VEDI ANCHE

PER UN LOOK ESCLUSIVO Per il resto il car configurator della Testa Rossa J (dove J sta per Junior Car) riflette le possibilità di personalizzazione offerte dal costruttore, che sono vicine a quelle delle vere supercar. Si va dalle livree storiche alle colorazioni tinta unita, fino alle grafiche con colori a contrasto per la carrozzeria; le tinte per gli interni (che dipendono dal tipo di livrea scelta per la carrozzeria) e per i cadenini. E non è solo questione di colori. La personalizzazione della Testa Rossa J passa anche per l'aggiunta di cerchi firmati Borrani e la possibilità di far dipingere un numero di gara su cofano, fiancate e coda (come in quella che mi sono cucito su misura).

Ferrari 250 Testa Rossa J by The Little Car Company: la cover ripiegata

PER AUMENTARNE LE PRESTAZIONI Inoltre c'è un goloso Pacco Gara che offre maggiori prestazioni (la potenza passa da 12 a 14 kW), uno sterzo più diretto, ammortizzatori regolabili e dischi forati. E ancora, un roll-bar staccabile, cinture da corsa Sabelt, uno specchietto retrovisore aggiuntivo, faretti dal look d'epoca e una copertura aerodinamica personalizzabile nel colore per chiudere l'abitacolo dalla parte del passeggero. The Little Car Company si dichiara aperta a personalizzazioni ulteriori concordate con il cliente, ma ricordatevi che il prezzo di partenza per una Testa Rossa J, che già in configurazione standard raggiunge gli 80 km/h, è a sei cifre.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/07/2023