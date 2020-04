VIDEO: TESLA MODEL 3 A PEZZI, MA FUNZIONA ALLA GRANDE

''Prendi una Tesla, trattale male...''. No, la canzone non faceva esattamente così ma, a giudicare dal video di cui è protagonista questa Model 3 Performance, probabilmente è vero. L'auto usata è ridotta a uno straccio, cade letteralmente a pezzi ma... sembra funzionare perfettamente. Ecco il video.

UNA TESLA USATA (MALE) IN VENDITA

Questo esemplare di Model 3 risale al 2018 e ha poco meno di 11.000 km. Non è dato sapere se l'auto sia stata centrata da un camion o lanciata in un burrone, ma non è riparabile. Il che significa che può essere utilizzata solo come pezzi di ricambio, per un valore stimato in circa 20.000 dollari (oltre 18.000 euro). L'auto era stata messa in vendita su eBay, ma...è durata poco. Il prezzo iniziale di 1 dollaro è stato raddoppiato in pochi minuti e già alcune ore dopo era salito a 5.000 dollari. Nei giorni seguenti le offerte hanno continuato a sussegguirsi, fino a raggiungere e superare il prezzo di riserva di 15.000 dollari. Alla fine, è passata di mano per una cifra di 15.599 dollari (poco più di 14.400 euro).

QUANTO PIACCIONO LE TESLA

Non che servisse questo video per scoprirlo, ma le Tesla sono veramente ricercate e apprezzate. Ecco che, se anche voi siete ammiratori della factory statunitense, ci permettiamo di consigliarvi qualche nostro contenuto a tema le auto di Elon Musk. Il video articolo del confronto tra Model Y e Model 3, le opinioni dei clienti di Model Y e Model 3 e, perché no, la drag race tra Model S e Lamborghini Aventador. Buona lettura.