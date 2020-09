FAKE TRUCK Non è la prima volta che un nostro contenuto ha per protagonista un falso Tesla Cybertruck, e tutto fa pensare che non sia nemmeno l'ultima. Tuttavia, questa interpretazione (della quale già via abbiamo anticipato qualche informazione in anteprima) è forse la più impressionante sin qui capitata sotto i nostro occhi. Un impaziente fan bosniaco del pickup californiano, nonché titolare dell'azienda Stark Solutions, non avendo voglia di aspettare il truck originale, ha afferrato il toro per le corna. Dopotutto, i mezzi ed il talento a quanto pare non gli mancano. Come si evince dal video sul canale YouTube di Global News.

TESLA O FORD? Il Tesla Cybetruck copia carbone realizzato da Igor Krezic ha richiesto un totale di otto mesi per essere completato, oltre all'intervento di fior di ingegneri e specialisti. Il team si è in ogni caso disinteressato di un particolare: niente truck elettrico, bensì un veicolo con un motore termico assetato di benzina. Più di preciso, la piattaforma di partenza è quella del Ford F-150 Raptor, la cui struttura si è ovviamente dovuta completamente squarciare fino al nucleo.

MISUNDERSTANDING ''Tutti si fermavano a guardare incuriositi - afferma Mario Coric, manager di Stark Solutions - e metà di loro pensava stessimo assemblando un carro armato. Molte persone di quaggiù, del Cybertruck ignorano persino l'esistenza. Addirittura una ragazza si è fermata per chiedere se fosse qui che Tesla costruisce il suo pickup elettrico''.

BOCCIATO AI TEST Sembra che né Tesla, né Ford abbiano sin qui commentato il progetto, così come appare improbabile che nessuna delle due società se ne preoccuperà in futuro. Allo stesso tempo, Stark Solutions non ha in mente di produrre l'auto in più esemplari. Non fosse altro perché il processo di omologazione è già abbastanza complicato: le autorità bosniache sono apparentemente riluttanti a dargli il via libera perché nel Paese dell'ex Yugoslavia i veicoli a spigoli vivi sono attualmente illegali. A questo punto pure il vero Cybertruck, anche una volta in vendita, sarà bandito dalle strade della Bosnia. E un confronto tra l'originale e la sua copia potrà svolgersi solo in garage.