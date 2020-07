THE KING IS BACK Il Re del rock è qui tra noi, e a giudicare dalla performance, è in forma più che mai. Il leggendario Elvis “The Pelvis” Presley rivive nello spot pubblicitario ideato da Fiat per promuovere il lancio del suo nuovo pick-up Strada in Brasile. Il concetto alla base è molto semplice: così come l’icona del Rock & Roll non morirà mai, così anche l’energico pick-up del Lingotto “Will Never Die”. E così un Elvis digitale ricreato tramite tecnica CGI (Computer-Generated Imagery) si aggira piroettando a bordo di Fiat Strada sulle note di ''Blue Suede Shoes''. Fa un certo effetto, vero?

BACKSTAGE La produzione del video ha richiesto 6 giorni di lavorazione su tre differenti locations per un totale di 600 persone coinvolte. Il volto del cantante è stato ricostruito grazie a fotogrammi estrapolati da film e apparizioni TV, mentre le movenze e le coreografie sono merito di Dean Z, conosciuto anche come il miglior imitatore di “The King”. Fiat resuscita un'icona: il parallelismo con un suo prodotto storico è evidente e originale. Come numerose sue altre campagne.